Apple может преодолеть отметку в 3 триллиона долларов по капитализации - Bloomberg — Finance.ua
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Apple может преодолеть отметку в 3 триллиона долларов по капитализации - Bloomberg

Фондовый рынок
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Apple может преодолеть отметку в 3 триллиона долларов по капитализации - Bloomberg
Apple может преодолеть отметку в 3 триллиона долларов по капитализации - Bloomberg
Компания Apple движется к тому, чтобы преодолеть отметку в 3 трлн долларов по капитализации — акции Apple с начала года подорожали на 35%, а рыночная стоимость увеличилась на 690 млрд долл. Сейчас капитализация Apple составляет почти 2,76 трлн.
Об этом пишет Bloomberg.
«В этом году Apple и другие технологические гиганты были лидерами рынка, поскольку инвесторы тяготели к компаниям с наибольшими масштабами, глядя на риски, связанные с потенциальной рецессией, банкротствами банков, а теперь и с ситуацией по поводу потолка государственного долга США. Это любимая акция институциональных инвесторов, хедж-фондов, розничных инвесторов и Уоррена Баффета», — пишет агентство.
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В то же время остаются вопросы относительно стоимости Apple, которая сейчас в 28 раз больше прогнозируемых доходов компании, а бумаги торгуются с премиумом к рынку, добавляет Bloomberg.
Хотя в начале 2022 года капитализация Apple ненадолго поднялась выше 3 триллионов долларов, ей не удалось закрыть торги выше этого уровня, а пик ознаменовал начало нисходящего тренда, который привел к падению на 27% того года.
Если Apple достигнет этой отметки, она станет первой компанией, которая это сделает.
В начале мая Apple отчиталась, что во втором квартале 2023 года получила 51,3 млрд долларов от продаж iPhone — это на 1,5% больше, чем год назад, и является рекордом за мартовский квартал.
По материалам:
Економічна Правда
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