Apple лишилась права на свой фирменный слоган — Finance.ua

Apple лишилась права на свой фирменный слоган

Apple лишилась права на свой фирменный слоган

Apple уступила права на фирменный слоган Think Different («Думай иначе»). Об этом сообщает издание iMore.

Европейский суд всеобщей юрисдикции не удовлетворил жалобу Apple на решение Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Ранее EUIPO лишил американского производителя техники права на один из известнейших его слоганов Think Different.

В сообщении говорится, что Apple лишилась прав на него из-за того, что долго не использовала.

Право на использование слогана получил швейцарский производитель часов Swatch. В 2016 году юристы компании потребовали лишить Apple соответствующего права из-за того, что американский IT-гигант не использует его в течение пяти лет.

Apple владела правами на слоган в Европе из-за заявок, поданных в 1997, 1998 и 2005 годах. В суде отметили, что аргументы представителей компании относительно того, что фраза Think Different использовалась в рекламных кампаниях, не убедительны. По словам представителей суда, последний раз Apple использовала слоган более десяти лет назад.

Слоган Think Different появился в рекламных кампаниях Apple в 1997 году. В 2002 году компания перестала использовать его в своих материалах.

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