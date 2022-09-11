Apple iPhone занял 50% рынка в США, обогнав конкурентов на Android — Finance.ua
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Apple iPhone занял 50% рынка в США, обогнав конкурентов на Android

Технологии&Авто
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Apple iPhone занял 50% рынка в США, обогнав конкурентов на Android
Apple iPhone занял 50% рынка в США, обогнав конкурентов на Android
Ссылаясь на данные аналитической компании Counterpoint Research, Financial Times сообщает, что в июне iPhone опередил все компании, использующие Android, и занял 50% рынка США.
Продажи компании растут — недавно она отчитывалась о рекордном доходе в $83 млрд по итогам третьего квартала 2022 финансового года.
В первые дни существования iPhone доля iOS (тогда известная как iPhone OS) никогда не приближалась к 50% рынка. В то время лидировали такие компании как Blackberry, Nokia и Motorola.
К 2010 году через два года после своего дебюта Android обогнала iOS по количеству установок. Однако не она, а Google является самой распространенной на мировом рынке смартфонов, занимая более 70% по состоянию на 2022 год, согласно данным Statcounter.
По данным аналитической компании, по результатам второго квартала 2022 года iPhone удалось также занять лидирующее положение на рынке смартфонов премиум-класса.
По материалам:
НВ
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