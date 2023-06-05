Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone

Фондовый рынок
11
Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone
Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone
Keyboard AI — это приложение Apple Store, которое поможет генерировать сообщения на клавиатуре iPhone.

Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Таким образом, вы получаете встроенный в клавиатуру ChatGPT. Вы печатаете задачу — контекст сообщения, которое хотите получить (например, сообщение для менеджера, что вы не можете присутствовать на важной встрече), и выбираете стиль текста, в котором хотите его отправить. ШИ предлагает несколько вариантов на выбор, которые можно подкорректировать.
В настоящее время ИИ может генерировать сообщения в следующих стилях:
  • веселый
  • неформальный
  • короткий
  • саркастический
  • профессиональный
  • с добавлением эмодзи
  • вежливый
  • в форме email-письма
  • утвердительный
В этом плане Keyboard AI подойдет для тех, кому иногда сложно подобрать слова, чтобы что-то сообщить.
Кроме того, с помощью KAI можно перевести сообщения на другой язык, не выходя из мессенджера. Также есть функция проверки грамматики.

Инструменты для заработка с помощью ИИ

По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.