Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone — Finance.ua

Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone
Keyboard AI — это приложение Apple Store, которое поможет генерировать сообщения на клавиатуре iPhone.
Как заработать с помощью искусственного интеллекта
Таким образом, вы получаете встроенный в клавиатуру ChatGPT. Вы печатаете задачу — контекст сообщения, которое хотите получить (например, сообщение для менеджера, что вы не можете присутствовать на важной встрече), и выбираете стиль текста, в котором хотите его отправить. ШИ предлагает несколько вариантов на выбор, которые можно подкорректировать.
В настоящее время ИИ может генерировать сообщения в следующих стилях:
- веселый
- неформальный
- короткий
- саркастический
- профессиональный
- с добавлением эмодзи
- вежливый
- в форме email-письма
- утвердительный
В этом плане Keyboard AI подойдет для тех, кому иногда сложно подобрать слова, чтобы что-то сообщить.
Кроме того, с помощью KAI можно перевести сообщения на другой язык, не выходя из мессенджера. Также есть функция проверки грамматики.
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