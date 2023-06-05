Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone — Finance.ua

Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone Сегодня 04:33 — Фондовый рынок

Apple интегрировала ChatGPT в клавиатуру iPhone

Keyboard AI — это приложение Appl e Store, которое поможет генерировать сообщения на клавиатуре iPhone.

Таким образом, вы получаете встроенный в клавиатуру ChatGPT. Вы печатаете задачу — контекст сообщения, которое хотите получить (например, сообщение для менеджера, что вы не можете присутствовать на важной встрече), и выбираете стиль текста, в котором хотите его отправить. ШИ предлагает несколько вариантов на выбор, которые можно подкорректировать.

В настоящее время ИИ может генерировать сообщения в следующих стилях:

веселый

неформальный

короткий

саркастический

профессиональный

с добавлением эмодзи

вежливый

в форме email-письма

утвердительный

В этом плане Keyboard AI подойдет для тех, кому иногда сложно подобрать слова, чтобы что-то сообщить.

Кроме того, с помощью KAI можно перевести сообщения на другой язык, не выходя из мессенджера. Также есть функция проверки грамматики.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.