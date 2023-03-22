Apple хочет реформировать трудовое законодательство Индии — Finance.ua

Apple хочет реформировать трудовое законодательство Индии 22.03.2023, 00:25 — Мир

Apple хочет реформировать трудовое законодательство Индии

Apple Inc. хочет реформировать трудовое законодательство Индии в рамках усилий по расширению местного производства

Об этом сообщает Bloomberg

Индийский южный штат Тамил-Наду рассматривает возможность принятия новых правил, которые сделают заводские изменения более гибкими. Именно в этом штате ведущий поставщик Apple Foxconn Technology Group управляет крупнейшим в Индии заводом iPhone.

Руководители Apple и лоббистской группы Индийской ассоциации сотовой связи и электроники, представляющей американскую компанию и ее поставщиков, на протяжении шести месяцев встречались с представителями правительства штата для продвижения реформы.

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Планируемые изменения приведут к уравниванию рабочих часов с часами работы на заводах iPhone в Китае. Предлагаемые изменения предусматривают разрешение заводам работать в две смены по 12 часов каждая вместо предыдущих трех смен по 8 часов.

Новые трудовые условия могут поощрить больше женщин работать на заводах, поскольку более гибкие изменения помогут избежать опасных поездок ночью.

Также Apple вместе с поставщиками ведут переговоры о строительстве больших общежитий для работающих женщин в фабричных комплексах и вокруг них, что сократит время на дорогу к работе.

Такие шаги являются частью усилий Apple перенести больше производства из Китая в другие страны, включая Индию.

Укрінформ По материалам:

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