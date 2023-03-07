Apple готовит iMac 24″ с процессором M3 — Finance.ua
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Apple готовит iMac 24″ с процессором M3

Фондовый рынок
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Компания Apple готовится к очередному обновлению линеек ноутбуков и компьютеров, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.
Среди новинок — обновленный iMac, Mac Pro на Apple Silicon и две модели MacBook Air.
Разработка следующего поколения 24-дюймового iMac находится на стадии испытаний. Компьютер не изменится снаружи, но получит некоторые изменения внутренней компоновки, а также чипсет Apple M3. Поставки нового iMac начнутся не ранее второй половины года, отмечает Гурман. В первую очередь, он говорил о релизе в конце 2023-го.
Кроме моноблока, весной-летом этого года Apple планирует выпустить три компьютера:
  • первый Mac Pro на базе Apple Silicon;
  • обновление 13-дюймового MacBook Air;
  • первый 15-дюймовый MacBook Air.
«Не ясно, какой чип предназначен для новых моделей MacBook Air. Если эти устройства выйдут на рынок M2, они быстро устареют. 15-дюймовый MacBook Air с M2 сможет привлечь потребителей, но еще один MacBook Air 13» с M2 не будет столь привлекательным", — Марк Гурман, журналист Bloomberg.
Автор публикации не исключает, что Apple M3 достанется только 13-дюймовому ноутбуку, а старшая версия останется на текущем поколении. Чип Apple M2 представлен на WWDC 2022 в июне: возможно, так произойдет и с M3.
Ожидается, что чипсет Apple M3 перейдет из техпроцесса 5 нм на 3 нм, что значительно улучшит его производительность и энергоэффективность.
Гурман добавил, что M3 также появится в iPad Pro, но не ранее, чем в первой половине 2024 года. В том же году на рынок выйдут MacBook Pro на базе более развитых M3 Pro/Max.
По материалам:
iLenta
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