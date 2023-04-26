Apple, Google, Instagram и YouTube. В ЕС усилят надзор за рядом онлайн-платформ — Finance.ua
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Apple, Google, Instagram и YouTube. В ЕС усилят надзор за рядом онлайн-платформ

Технологии&Авто
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Apple, Google, Instagram и YouTube. В ЕС усилят надзор за рядом онлайн-платформ
Apple, Google, Instagram и YouTube. В ЕС усилят надзор за рядом онлайн-платформ
Европейская комиссия приняла закон, позволяющий усилить надзор за онлайн-платформами и поисковыми онлайн-системами.
Об этом заявили в пресс-службе Европейской комиссии.
Комиссией было определено 17 очень больших онлайн-платформ и две очень большие поисковые системы онлайн. Они включают не менее 45 миллионов активных пользователей ежемесячно.
Согласно новому закону, компании обязаны в течение четырех месяцев выполнить полный набор новых обязательств согласно DSA. Они направлены на большую защиту пользователей.
Речь идет о:
  • Alibaba AliExpress;
  • Магазин Amazon;
  • Apple AppStore;
  • Booking.com;
  • Facebook;
  • Google Play;
  • Гугл-карты;
  • Google Shopping;
  • Instagram;
  • LinkedIn;
  • Pinterest;
  • Snapchat;
  • Tik Tok;
  • Twitter;
  • YouTube;
  • Wikipedia.
Очень большие поисковые онлайн системы:
  • Bing;
  • Google Search.
Таким образом, пользователи будут иметь право отказаться от систем рекомендаций на основе профилирования и сообщать о незаконном содержании информации. Кроме этого, будет запрещено отображение рекламных объявлений на основе конфиденциальных данных пользователя — этнического происхождения, политических убеждений или сексуальной ориентации.
Также будет усилен надзор за несовершеннолетними пользователями. Так, платформам придется переделать свои системы, чтобы обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Будет запрещена целевая реклама на основе предпочтений детей.

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По материалам:
РБК-Україна
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