Apple, Google, Facebook, Tesla и другие IT-гиганты за три дня потеряли более $1 трлн рыночной стоимости — Finance.ua

Apple, Google, Facebook, Tesla и другие IT-гиганты за три дня потеряли более $1 трлн рыночной стоимости

Сегодня 06:18 — Фондовый рынок

После того как ФРС США прибегла к наибольшему повышению базовой ставки с 2000 года, обрушился не только рынок криптовалют, но и традиционный фондовый рынок. Крупнейшие мировые технологические компании только за три торговых сессии потеряли более 1 триллиона долларов рыночной стоимости, сообщает CNBC

Сейчас инвесторы меньше интересуются тем, что обеспечивало устойчивый рост бизнеса во время сильного «бычьего» рынка в последние годы, в том числе во время пандемии, и теперь направляют больше денег в более безопасные карманы рынка, включая такие продукты, как Campbell Soup, General Mills и JM Smucker.

Так вот, Apple, самая дорогая публичная компания в мире, потеряла 220 миллиардов долларов с момента закрытия торгов в среду, когда глава ФРС Джером Гейден Павелл сообщил, что инфляция слишком высока и что не планируется повышение ставки более чем на 50 базисных пунктов.

Сразу после заявления главы ФРС рынки поднялись, но в последующие дни оптимизм испарился, и основные биржевые индексы США пошли вниз. Американский фондовый индекс S&P 500 упал ниже отметки 4000 в понедельник, 9 мая, потеряв 7% с момента закрытия в среду, тогда как Invesco Nasdaq 100 ETF упал почти на 10% за тот же период.

Другие технологические компании, наиболее потерявшие в рыночной стоимости за последних три торговых дня:

Microsoft потеряла около $189 млрд своей рыночной стоимости;

Tesla подешевела на $199 млрд уже после того, как несколько месяцев назад ее оценка упала ниже $1 трлн;

Amazon потеряла $173 млрд капитализации;

Alphabet (материнский холдинг Google) за неделю подешевел на $123 млрд;

производитель графических чипов NVIDIA потерял $85 млрд;

Meta Platforms (материнская компания Facebook) потеряла $70 млрд своей рыночной стоимости.

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