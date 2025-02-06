АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести Uklon — Finance.ua

АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести Uklon
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение крупнейшему мобильному оператору «Киевстар» на приобретение онлайн-сервиса заказа такси Uklon.
Об этом 6 февраля сообщил Антимонопольный комитет, пишет Экономическая правда.
Соответствующее решение касается пяти заявок на приобретение, поданных в комитет 23 декабря 2024 года. В частности, речь идет о компаниях: ООО «Тех Уклон», ООО «Уклон Корпорейт», ООО «Уклон Украина», Кипрская Uklon LT.
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Кроме этого, «Киевстар» получил разрешение через ООО «Уклон Корпорейт» на контроль над активами ООО «Уклон Украина», кототрые занимаются: райд-хейлингом (услуги такси), доставкой, онлайн-рекламой.
По оценкам Forbes Ukraine, соглашение по поглощению Uklon может обойтись «Киевстару» в 40−80 млн дол. Позже Scroll. media сообщило, что сделка будет рассчитываться в диапазоне от 72 млн до 75 млн дол.
Напомним, в декабре 2024 Антимонопольный комитет получил заявку на покупку сервиса такси Uklon от крупнейшей телеком-компании Украины «Киевстар».
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