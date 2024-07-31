App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными азартными играми по требованию Минцифры — Finance.ua

App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными азартными играми по требованию Минцифры
App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино по обращению Минцифры.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
Он напомнил, что ранее по инициативе президента Владимира Зеленского относительно ограничения азартных игр обратились к Apple и Google.
«Сегодня получили первые решения — в App Store заблокировано 50 приложений азартных игр», — добавил министр.
По его информации, также настроили фаст-трек с Apple относительно блокировки.
«А с Google переговоры продолжаются. Уверен, тоже будет результат», — отметил Федоров.
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