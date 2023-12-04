Апелляция оставила без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы Антонюку — Finance.ua

Апелляция оставила без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы Антонюку Сегодня 14:13 — Фондовый рынок

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор ВАКС бывшему главе Госавиаслужбы Денису Антонюку в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд первой инстанции признал экс-главу Госавиаслужбы Антонюка виновным в том, что он в интересах ЧАО «Авиакомпания „Международные авиалинии Украины“» умышленно совершил ряд действий, которые привели к получению этой авиакомпанией преимуществ при совершении полетов по маршруту «Киев — Тегеран — Киев».

Это привело к тяжким последствиям для другой авиакомпании — ООО «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Економічна Правда По материалам:

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