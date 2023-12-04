Апелляция оставила без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы Антонюку — Finance.ua

Апелляция оставила без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы Антонюку
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор ВАКС бывшему главе Госавиаслужбы Денису Антонюку в виде трех с половиной лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Суд первой инстанции признал экс-главу Госавиаслужбы Антонюка виновным в том, что он в интересах ЧАО «Авиакомпания „Международные авиалинии Украины“» умышленно совершил ряд действий, которые привели к получению этой авиакомпанией преимуществ при совершении полетов по маршруту «Киев — Тегеран — Киев».
Это привело к тяжким последствиям для другой авиакомпании — ООО «Украинско-средиземноморские авиалинии».
Поделиться новостью