Антимонопольный комитет оштрафовал две компании за сговор на тендерах, в том числе в Южном — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании за сговор на тендерах, в том числе в Южном

Фондовый рынок
8
Антимонопольный комитет оштрафовал две компании за сговор на тендерах, в том числе в Южном
Антимонопольный комитет оштрафовал две компании за сговор на тендерах, в том числе в Южном
Антимонопольный комитет обнаружил сговор на тендерах в 3 общинах, в том числе в Южном, на 50 миллионов гривен. Компании ЧП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» и ООО «УНИВЕРУС» вступили в сговор при участии в трех закупках.
Об этом интернет-изданию Южне.City сообщила пресс- служба Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.
Речь идет о тендерах, которые проводило Управление капитального строительства Южненского городского совета, Управления образования, молодежи, спорта и культуры, здравоохранения и социальной политики исполнительного комитета Березовского городского совета Одесской области и Отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры Куяльницкого сельского совета Подольского района Одесской области.
Закупки касались:
— строительства участка сетей ливневой канализации
— капитального ремонта многофункциональной спортивной площадки
— реконструкции стадиона
Общая ожидаемая стоимость работ составила около 50 миллионов гривен (49 881 185 грн).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.