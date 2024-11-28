Антимонопольный комитет оштрафовал две компании за сговор на тендерах, в том числе в Южном — Finance.ua

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании за сговор на тендерах, в том числе в Южном Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании за сговор на тендерах, в том числе в Южном

Антимонопольный комитет обнаружил сговор на тендерах в 3 общинах, в том числе в Южном, на 50 миллионов гривен. Компании ЧП «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» и ООО «УНИВЕРУС» вступили в сговор при участии в трех закупках.

Об этом интернет-изданию Южне.City сообщила пресс- служба Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

Речь идет о тендерах, которые проводило Управление капитального строительства Южненского городского совета, Управления образования, молодежи, спорта и культуры, здравоохранения и социальной политики исполнительного комитета Березовского городского совета Одесской области и Отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры Куяльницкого сельского совета Подольского района Одесской области.

Закупки касались:

— строительства участка сетей ливневой канализации

— капитального ремонта многофункциональной спортивной площадки

— реконструкции стадиона

Общая ожидаемая стоимость работ составила около 50 миллионов гривен (49 881 185 грн).

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