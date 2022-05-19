Anonymous «положили» сайт крупнейшего российского банка — Finance.ua
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Anonymous «положили» сайт крупнейшего российского банка

Сегодня 16:28Технологии&Авто
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Члены группировки Anonymous сумели взломать веб-ресурс Сбербанка. Речь идет о крупнейшем банке не только в россии, но и в Восточной и Центральной Европе.
Сообщение о взломе сайта российского госбанка хакеры опубликовали в Twitter.
Примечательно, что в день проведения кибератаки из ведущей кредитной организации РФ ушли сразу три топ-менеджера. Имеются в виду член правления госбанка Н. Алымова, а также зампреды С. Мальцев и А. Бурико.
Anonymous «положили» сайт крупнейшего российского банка
По информации хакеров, в утечке содержатся «электронные адреса 5030 клиентов, номера телефонов, адреса».
К твиту приложен архив с пятью Excel-файлами:
  • данные о свободных банковских ячейках по состоянию на 14 июня 2016 года;
  • список компаний/ИП оценщиков недвижимости (4106 строк);
  • реестр оценщиков-партнеров (211 строк);
  • справочный документ «Перечень видов срочных контрактов, с которыми проводятся торговые операции в ТС FORTS»;
  • пустой шаблон «Справка об имущественном положении и текущих обязательствах».
В Сбербанке сообщение Anonymous комментировать отказались. Однако об уходе топ-менеджеров было объявлено официально. После этого веб-ресурс банковского учреждения начал функционировать с перебоями.
Причина ухода руководящих работников банка довольно банальна. 8 мая Белый дом включил их в перечень подсанкционных физлиц. Отныне бывшие топы Сбербанка будут находиться под действием блокирующих экономических ограничений.
По материалам: prostomob
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