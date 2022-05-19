Anonymous «положили» сайт крупнейшего российского банка — Finance.ua

Anonymous «положили» сайт крупнейшего российского банка

Члены группировки Anonymous сумели взломать веб-ресурс Сбербанка. Речь идет о крупнейшем банке не только в россии, но и в Восточной и Центральной Европе.

Сообщение о взломе сайта российского госбанка хакеры опубликовали в Twitter.

Примечательно, что в день проведения кибератаки из ведущей кредитной организации РФ ушли сразу три топ-менеджера. Имеются в виду член правления госбанка Н. Алымова, а также зампреды С. Мальцев и А. Бурико.

По информации хакеров, в утечке содержатся «электронные адреса 5030 клиентов, номера телефонов, адреса».

К твиту приложен архив с пятью Excel-файлами:

данные о свободных банковских ячейках по состоянию на 14 июня 2016 года;

список компаний/ИП оценщиков недвижимости (4106 строк);

реестр оценщиков-партнеров (211 строк);

справочный документ «Перечень видов срочных контрактов, с которыми проводятся торговые операции в ТС FORTS»;

пустой шаблон «Справка об имущественном положении и текущих обязательствах».

В Сбербанке сообщение Anonymous комментировать отказались. Однако об уходе топ-менеджеров было объявлено официально. После этого веб-ресурс банковского учреждения начал функционировать с перебоями.

Причина ухода руководящих работников банка довольно банальна. 8 мая Белый дом включил их в перечень подсанкционных физлиц. Отныне бывшие топы Сбербанка будут находиться под действием блокирующих экономических ограничений.

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