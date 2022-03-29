Anonymous положили серверы росавиации — СМИ

Сегодня 17:41 — Финтех и Карты

Хакеры из международной группы Anonymous продолжают мстить россии за то, что она пошла войной против Украины.

Есть информация, что данные росавиации были уничтожены в результате кибератаки на инфраструктуру Федерального агентства воздушного транспорта рф.

С серверов удалены все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта.

Всего стерли более 65 терабайтов данных.

Напомним, ранее Anonymous взломали Центробанк рф. Также Anonymous взломали государственную телерадиокомпанию россии: обещают слить 870 гигабайтов данных

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.