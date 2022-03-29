Anonymous положили серверы росавиации — СМИ
Сегодня 17:41 — Финтех и Карты
Хакеры из международной группы Anonymous продолжают мстить россии за то, что она пошла войной против Украины.
Есть информация, что данные росавиации были уничтожены в результате кибератаки на инфраструктуру Федерального агентства воздушного транспорта рф.
С серверов удалены все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта.
Всего стерли более 65 терабайтов данных.
Напомним, ранее Anonymous взломали Центробанк рф. Также Anonymous взломали государственную телерадиокомпанию россии: обещают слить 870 гигабайтов данных
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