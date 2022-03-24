Anonymous зламали Центробанк рф і обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів, серед яких є і секретні — Finance.ua

Anonymous зламали Центробанк рф і обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів, серед яких є і секретні

Вчора 09:50 — Фінтех і Картки

Хакери з міжнародної групи Anonymous продовжуть мститися росії за те, що вона пішла війною проти України. Чергові «трофеї» — зламані сайти Центробанку рф, а також трьох мереж магазинів.

Зокрема, завдяки зламу Центробанку рф вдалося отримати 35 тисяч файлів, серед яких є і секретні угоди. Ці документи хакери обіцяють оприлюднити протягом 48 годин.

Anonymous також зламали російські сайти компаній, які відмовляються йти з ринку рф — гіпермаркети «Ашан», будівельні магазини «Леруа Мерлен», магазини спорттоварів Decathlon.

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