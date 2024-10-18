Анонсированный Минэкономики образовательный проект стартовал В Черкассах — Finance.ua

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Анонсированный Минэкономики образовательный проект стартовал В Черкассах

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Анонсированный Минэкономики образовательный проект стартовал В Черкассах
Анонсированный Минэкономики образовательный проект стартовал В Черкассах
Положен старт ранее анонсированному всеукраинскому образовательному проекту «Источник Энергии». Первое мероприятие в рамках совместного проекта Sense Bank, Министерства экономики Украины, Фонда развития предпринимательства и Фонда энергоэффективности состоялось в среду, 16 октября, в Черкассах.
Анонсированный Минэкономики образовательный проект стартовал В Черкассах
Андрей Телепа, заместитель министра экономики Украины, подчеркнул, что важно повышать осведомленность малого и среднего бизнеса, а также территориальных общин в вопросах энергоэффективности, поскольку энергетическая независимость Украины является приоритетом для правительства.
«Обеспечение энергетической независимости Украины — это не только восстановление генерирующих мощностей, но и реализация мероприятий по повышению энергоэффективности на местах. Проект „Источник Энергии“ — это серия семинаров для представителей жилищно-строительных кооперативов, кондоминиумов, органов местного самоуправления и общин, а также малого и среднего бизнеса, по вопросам внедрения энергоэффективных решений и привлечения льготного финансирования в рамках государственной поддержки энергетических проектов. Совместными усилиями мы сможем обеспечить украинцев электроэнергией и теплом уже эту зиму», — отметил Андрей Телепа.
Андрей Соколов, член правления Sense Bank, рассказал, что благодаря таким встречам клиенты могут получить практические советы, которые помогут подготовиться к зиме и повысить их энергонезависимость.
«Для нас, как для государственного банка, важно рассказать нашим клиентам о шагах, которые должен предпринять заемщик для получения кредита на реализацию энергоэффективного проекта. Зачастую представители органов местного самоуправления, бизнеса и ОСМД, обладая малой долей информации, не решаются использовать инструменты льготного кредитования для обеспечения собственной генерации. Именно поэтому мы видим этот проект чрезвычайно важным и актуальным», — подчеркнул Андрей Соколов
«Мы рады участвовать в этой образовательной программе для предпринимателей, потому что благодаря осознанности наши граждане получат возможность воспользоваться грантовой поддержкой и развивать или поддерживать свой бизнес во время войны», — отметил заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства Виктор Катренич.
Также на встрече с представителями территориальных общин, бизнеса и ОСМД спикеры презентовали свои программы льготного кредитования и рассказали о практических кейсах привлечения кредитного финансирования для их реализации.
«В этом году страна, как никогда, одновременно готовится к отопительному сезону и создание децентрализованной генерации является одним из ключевых направлений подготовки к зиме, определенным на государственном уровне», — прокомментировал директор Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк. Не остается в стороне и Фонд энергоэффективности, весной мы запустили грантовую программу «ГринДим», направленную на внедрение альтернативных источников энергии в жилищном секторе. В рамках этой программы Фонд предоставляет гранты ОСМД и жилищным кооперативам в размере 70% от стоимости оснащения солнечных электростанций и тепловых насосов, которые устанавливаются в многоэтажках для выработки природной энергии для общих нужд зданий значительно расширил его возможности".
Отметим, что 3 октября Sense Bank, Министерство экономики Украины, Фонд развития предпринимательства и Фонд энергоэффективности подписали совместный меморандум, целью которого является совместная работа по повышению уровня осведомленности территориальных общин, бизнеса и ОСМД о существующих программах льготного кредитования энергетики.
По материалам:
Сенс Банк
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