Анонсированы цены на обновленный кроссовер Opel Grandland в Украине — Finance.ua

Анонсированы цены на обновленный кроссовер Opel Grandland в Украине Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

Анонсированы цены на обновленный кроссовер Opel Grandland в Украине, Фото: Mezha.Media

Обновленный кроссовер Opel Grandland — это флагман SUV-линейки бренда Opel, получивший новую внешность, новый салон, новые технологии и двигатели.

Дизайн обновленного Opel Grandland был разработан в соответствии с нынешней философией дизайна производителя. Четкие линии передней части соответствуют новому дизайну Opel и придают автомобилю спортивный характер. Кроме того, обновленный кроссовер получил матричный адаптивный головной свет IntelliLux LED Pixel Light со 168 светодиодными элементами. Фирменный дизайн прослеживается также и в задней части — надпись Grandland и логотип бренда расположены по центру дверцы багажника.

Фото: Mezha.Media

Салон новинки выполнен по концепции Opel Pure Panel, состоящей из двух широкоформатных экранов в одном блоке. Стартовая комплектация оснащается двумя 7-дюймовыми экранами — цифровой дисплей приборной панели плавно перетекает в такого же размера сенсорный экран мультимедиа, который имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto. В более высоких комплектациях использованы 10- и 12-дюймовые дисплеи.

Новый Opel Grandland — это не только новая внешность, но и новая гамма двигателей и трансмиссий. Отныне новинка готова предложить бензиновые и дизельные двигатели в сочетании с «механикой» или «автоматом». Таким образом, базовая версия Opel Grandland предлагает 1.2 PureTech на 130 л. в паре с 6-ступенчатой «механикой». Следующим в гамме модели выступает бензиновый двигатель 1.6 Pure Tech на 165 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Ну и конечно Новый Opel Grandland остается верен своим традициям и предлагает экономичный дизельный двигатель объемом 1,5 литра, который выдает мощность в 130 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Фото: Mezha.Media

Стоимость Opel Grandland в Украине:

Opel Grandland GL 1.2 Pure Tech 130 МКПП-6 — от 907 300 грн;

Opel Grandland GL 1.6 Pure Tech 165 АКПП-6 — от 993 000 грн;

Opel Grandland GL 1.5 BlueHDi 130 АКПП-8 — от 1038500 грн.

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