Анонсирован смартфон с выдвижной портретной камерой (фото, видео) — Finance.ua
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Анонсирован смартфон с выдвижной портретной камерой (фото, видео)

Технологии&Авто
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Анонсирован смартфон с выдвижной портретной камерой (фото, видео)
Анонсирован смартфон с выдвижной портретной камерой (фото, видео), Фото: Tecno
Компания Tecno пополнила свой премиум-сегмент смартфонов сразу двумя аппаратами: Phantom X2 и Phantom X2 Pro. Между новинками много общего, совпадают почти все характеристики, за исключением камер.
Phantom X2 Pro выделяется необычным выдвижным портретным объективом с 2,5-кратным оптическим приближением. Он обеспечивает настоящий эффект размытия фона без программных хитростей, заявили представители Tecno.
Фото: Tecno
Фото: Tecno

Функции:

  • экран: 6.8-дюймовый, 120 Гц, FullHD+, AMOLED;
  • процессор: MediaTek Dimensity 9000 5G (4 нм);
  • память: до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X; 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1;
  • камеры: 50+50+13 МП, фронтальная камера — 32 МП;
  • аккумулятор: на 5160 мАч, зарядка 45 Вт;
Также в продаже будет доступна лимитированная эко-версия смартфона с задней панелью из переработанного океанического пластика.
В свою очередь, у обычной Phantom X2 64 Мп основная камера со светочувствительным RGBW-модулем, а также широкоугольный объектив на 13 Мп.
Цены на Phantom x2 стартуют с 700 долларов за модель 12+128 ГБ. Версия Pro обойдется в 900 долларов за 12+256 ГБ. Сроки появления девайсов в продаже не раскрываются.
По материалам:
УНІАН
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