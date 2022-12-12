Анонсирован смартфон с выдвижной портретной камерой (фото, видео) — Finance.ua

Анонсирован смартфон с выдвижной портретной камерой (фото, видео) Сегодня 01:27 — Технологии&Авто

Анонсирован смартфон с выдвижной портретной камерой (фото, видео), Фото: Tecno

Компания Tecno пополнила свой премиум-сегмент смартфонов сразу двумя аппаратами: Phantom X2 и Phantom X2 Pro. Между новинками много общего, совпадают почти все характеристики, за исключением камер.

Phantom X2 Pro выделяется необычным выдвижным портретным объективом с 2,5-кратным оптическим приближением. Он обеспечивает настоящий эффект размытия фона без программных хитростей, заявили представители Tecno.

Фото: Tecno

Функции:

экран: 6.8-дюймовый, 120 Гц, FullHD+, AMOLED;

процессор: MediaTek Dimensity 9000 5G (4 нм);

память: до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X; 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1;

камеры: 50+50+13 МП, фронтальная камера — 32 МП;

аккумулятор: на 5160 мАч, зарядка 45 Вт;

Также в продаже будет доступна лимитированная эко-версия смартфона с задней панелью из переработанного океанического пластика.

В свою очередь, у обычной Phantom X2 64 Мп основная камера со светочувствительным RGBW-модулем, а также широкоугольный объектив на 13 Мп.

Цены на Phantom x2 стартуют с 700 долларов за модель 12+128 ГБ. Версия Pro обойдется в 900 долларов за 12+256 ГБ. Сроки появления девайсов в продаже не раскрываются.

УНІАН По материалам:

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