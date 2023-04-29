Анонсирован самый тонкий ноутбук в мире — Finance.ua

Анонсирован самый тонкий ноутбук в мире 29.04.2023, 02:01 — Фондовый рынок

Анонсирован самый тонкий ноутбук в мире

Тайваньская компания Asus анонсировала ноутбук Zenbook S 13 OLED толщиной менее 1 см, что является абсолютным рекордом среди всех лэптопов с экранами диагональю 13,3 дюйма.

Для достижения минимальной толщины Asus использовала специальные материалы, ультратонкую OLED-панель и специальные печатные платы. Согласно заявлению производителя, крышка Zenbook S 13 OLED в среднем тоньше других ноутбуков на 25%, а топкейс — на 30%. Примечательно, что при минимальной толщине в ноутбуке все равно есть вентиляторы для охлаждения.

Еще Zenbook S 13 OLED является достаточно лёгким устройством. Массы в 1 кг Asus удалось добиться за счет использования магниево-алюминиевого сплава и других материалов из переработанного сырья.

Zenbook S 13 OLED будет продаваться в нескольких комплектациях. Топовая версия получит процессор Intel Core i7 последнего поколения, 32 ГБ ОЗУ типа LPDDR5, а также накопитель SSD емкостью 1 ТБ.

Когда новинка поступит в продажу и во сколько она обойдется, не сообщается.

t4 По материалам:

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