Android 16 станет еще быстрее — Finance.ua

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Android 16 станет еще быстрее

Установка программного обеспечения на Android обычно не вызывает проблем у обычных пользователей, однако владельцы недорогих смартфонов часто страдают от длительного процесса инсталляции из-за технических ограничений своих устройств — недостаточной мощности процессора и низкой скорости памяти.

Компания Google намерена оптимизировать мобильную систему для лучшей работы на устройствах с ограниченными ресурсами — у Android появится функция, которая должна ускорить установку новых приложений.

Google добавила в Android 16 поддержку облачной компиляции. Она позволяет загружать промежуточные файлы приложения (артефакты) из Google Play в облако, где будет производиться его сборка. Пока этот процесс происходит локально, то есть на самом устройстве. Таким образом, Android 16 может ускорить процесс установки приложений на слабых устройствах, особенно для приложений с большим объемом кода для компиляции.

Современные производительные смартфоны на Android могут быстро генерировать эти артефакты при установке новых приложений. Бюджетные модели со слабыми процессорами и медленными чипами памяти делают это гораздо дольше, особенно при работе с APK, где много файлов с расширением .dex. В таком случае будет скорее просто скачать предварительно скомпилированные версии этих артефактов приложений вместе с APK. И это именно то, что, вероятно, будет функция облачной компиляции в Android 16.

Функция облачной компиляции в Android 16 устраняет необходимость запуска dex2oat при установке приложения. Система извлекает артефакты из файлов SDM (Secure Dex Metadata) — новый формат, представленный в Android 16, содержащий артефакты облачной компиляции. Они подписаны тем же ключом, что и APK. На этом этапе эта функция пока не работает.

Google, вероятно, необходимо настроить Play Store для генерации этих артефактов с помощью dex2oat, а затем обрабатывать их при установке приложений на устройствах под управлением Android 16. Настройка этого процесса и его развертывание займет некоторое время.

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