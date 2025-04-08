Android 16 станет еще быстрее — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Android 16 станет еще быстрее

Фондовый рынок
0
Android 16 станет еще быстрее
Android 16 станет еще быстрее
Установка программного обеспечения на Android обычно не вызывает проблем у обычных пользователей, однако владельцы недорогих смартфонов часто страдают от длительного процесса инсталляции из-за технических ограничений своих устройств — недостаточной мощности процессора и низкой скорости памяти.
Компания Google намерена оптимизировать мобильную систему для лучшей работы на устройствах с ограниченными ресурсами — у Android появится функция, которая должна ускорить установку новых приложений.
Google добавила в Android 16 поддержку облачной компиляции. Она позволяет загружать промежуточные файлы приложения (артефакты) из Google Play в облако, где будет производиться его сборка. Пока этот процесс происходит локально, то есть на самом устройстве. Таким образом, Android 16 может ускорить процесс установки приложений на слабых устройствах, особенно для приложений с большим объемом кода для компиляции.
Современные производительные смартфоны на Android могут быстро генерировать эти артефакты при установке новых приложений. Бюджетные модели со слабыми процессорами и медленными чипами памяти делают это гораздо дольше, особенно при работе с APK, где много файлов с расширением .dex. В таком случае будет скорее просто скачать предварительно скомпилированные версии этих артефактов приложений вместе с APK. И это именно то, что, вероятно, будет функция облачной компиляции в Android 16.
Функция облачной компиляции в Android 16 устраняет необходимость запуска dex2oat при установке приложения. Система извлекает артефакты из файлов SDM (Secure Dex Metadata) — новый формат, представленный в Android 16, содержащий артефакты облачной компиляции. Они подписаны тем же ключом, что и APK. На этом этапе эта функция пока не работает.
Google, вероятно, необходимо настроить Play Store для генерации этих артефактов с помощью dex2oat, а затем обрабатывать их при установке приложений на устройствах под управлением Android 16. Настройка этого процесса и его развертывание займет некоторое время.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems