Аналитики зафиксировали крупнейший с июня отток средств из криптофондов — Finance.ua
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Аналитики зафиксировали крупнейший с июня отток средств из криптофондов

Фондовый рынок
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Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов с 3 по 9 сентября составил $63 млн против $8,7 млн неделей ранее (с поправкой на приток в медвежьи биткоин-фонды в размере $17,9 млн). Такие оценки привели аналитики CoinShares.
Аналитики зафиксировали крупнейший с июня отток средств из криптофондов
За последние пять недель совокупный объем вывода средств из криптовалютных продуктов составил $99 млн.
Торговый оборот (~$1 млрд) оказался на 46% ниже средних для этого года значений.
В традиционных биткоин-фондах наблюдался отток в размере $13 млн (негативная динамика зафиксирована пятую неделю кряду). В структуры, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, зафиксированы поступления средств ($10,6 млн).
Отток из Ethereum-фондов продолжился третью неделю подряд существенно более высокими темпами ($61,6 млн против $2,1 млн неделей ранее). Аналитики связали это с опасениями инвесторов о возможных проблемах намеченного на 15 сентября The Merge.
По продуктам на основе других альткоинов не наблюдалось значительных изменений.
Аналитики зафиксировали крупнейший с июня отток средств из криптофондов
Напомним, в Chainalysis допустили расхождение цен первой и второй по капитализации криптовалют после The Merge. По мнению аналитиков, стейкинг сделает Ethereum похожей на облигации или биржевые товары и, соответственно, может привлечь институциональный капитал.
Ранее трейдер под псевдонимом filbfilb допустил падение биткоина с текущих уровней до $10 000-$11 000.
По материалам:
Forklog
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