Аналитики советуют быть готовыми к проседанию финансового рынка — Finance.ua

Аналитики советуют быть готовыми к проседанию финансового рынка Сегодня 19:33

Стратеги ведущих компаний на Уолл-стрит предупреждают инвесторов готовиться к возможному падению акций, ведь высокие оценки рынка сочетаются с ухудшением экономических показателей.

Morgan Stanley, Deutsche Bank и Evercore ISI прогнозируют откат индекса S&P 500 в ближайшие недели и месяцы после резкого роста с апрельских минимумов до исторических максимумов. По прогнозам:

Майк Уилсон (Morgan Stanley) ожидает коррекцию до 10% в этом квартале из-за давления тарифов на потребителей и корпоративных балансов.

Джулиан Эммануэль (Evercore) прогнозирует еще более сильное падение — до 15%

Команда Deutsche Bank считает, что даже небольшое снижение будет своевременным, ведь акции находятся в состоянии перегрева более трех месяцев.

Потенциальное падение подкрепляют последние экономические данные: рост инфляции, замедление занятости и потребительских расходов вызывают озабоченность состоянием экономики США. Исторически S&P 500 в августе и сентябре показывал самые слабые результаты, теряя в среднем 0,7% в месяц.

Технические индикаторы, в частности 14-дневный индекс S&P 500, достигли высоких уровней, сигнализирующих о перегреве рынка, а опционные контракты на хеджирование от падения стали дороже, свидетельствуя о росте опасений трейдеров.

Однако стратеги отмечают, что краткосрочные откатные движения не меняют долгосрочный положительный тренд. Эммануэль из Evercore советует оставаться инвестированными, особенно в компании, использующие технологии искусственного интеллекта.

Параг Татте из Deutsche Bank отмечает, что исторически S&P 500 переживает небольшие откатные спады каждые полтора-два месяца и больше — каждые три-четыре месяца, и часто это хороший случай покупать.

