Аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке — Finance.ua

Аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке Сегодня 09:00 — Валюта

Наличный валютный рынок остается стабильным, при этом дисбаланс на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе увеличился, требуя больших интервенций НБУ.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU. «Розничный рынок остается стабильным, с преимуществом продажи валюты над покупкой седьмую неделю подряд. На прошлой неделе курс гривны к доллару США на наличном рынке усилился еще на несколько копеек, оставаясь неподалеку от 36,6−37,4 грн/долл. (в среднем в системно важных банках), как и в предыдущие несколько недель.

Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) за 4 рабочих дня на прошлой неделе снизили продажу валюты на 4%, а объемы покупки ими валюты выросли почти на 10%, что заставило НБУ увеличить объем интервенций по продаже иностранной валюты на 48% до 595 млн долл. — наибольшего объема с конца февраля этого года.

По словам экспертов, межбанковский рынок, похоже, сразу ощутил психологическое влияние отказа россии от продления «зерновой сделки» из-за уменьшения продаж аграриями валюты, которую они, вероятно, решили сохранить для оплаты импортных контрактов.

Аналитики компании также отметили, что в прошлую пятницу, 21 июля, исполнился ровно год, как Нацбанк принял решение о разовом ослаблении официального курса гривны. За это время наличный рынок пережил ослабление курса гривны почти до 42 грн/долл., а сейчас крепче более чем на гривну по сравнению с уровнем год назад.

«Розничный рынок испытывает длительное преимущество предложения валюты над спросом. Насыщенность рынка валютой продолжает поддерживать прочный курс гривны на наличном рынке, сохраняя максимальную приближенность к официальному курсу, который неизменен уже год», — говорится в сообщении.

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УНІАН По материалам:

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