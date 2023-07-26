Аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке — Finance.ua
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Аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке

Валюта
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Наличный валютный рынок остается стабильным, при этом дисбаланс на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе увеличился, требуя больших интервенций НБУ.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU. «Розничный рынок остается стабильным, с преимуществом продажи валюты над покупкой седьмую неделю подряд. На прошлой неделе курс гривны к доллару США на наличном рынке усилился еще на несколько копеек, оставаясь неподалеку от 36,6−37,4 грн/долл. (в среднем в системно важных банках), как и в предыдущие несколько недель.
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Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) за 4 рабочих дня на прошлой неделе снизили продажу валюты на 4%, а объемы покупки ими валюты выросли почти на 10%, что заставило НБУ увеличить объем интервенций по продаже иностранной валюты на 48% до 595 млн долл. — наибольшего объема с конца февраля этого года.
По словам экспертов, межбанковский рынок, похоже, сразу ощутил психологическое влияние отказа россии от продления «зерновой сделки» из-за уменьшения продаж аграриями валюты, которую они, вероятно, решили сохранить для оплаты импортных контрактов.
Аналитики компании также отметили, что в прошлую пятницу, 21 июля, исполнился ровно год, как Нацбанк принял решение о разовом ослаблении официального курса гривны. За это время наличный рынок пережил ослабление курса гривны почти до 42 грн/долл., а сейчас крепче более чем на гривну по сравнению с уровнем год назад.
«Розничный рынок испытывает длительное преимущество предложения валюты над спросом. Насыщенность рынка валютой продолжает поддерживать прочный курс гривны на наличном рынке, сохраняя максимальную приближенность к официальному курсу, который неизменен уже год», — говорится в сообщении.
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По материалам:
УНІАН
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