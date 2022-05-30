Аналитики предрекают завершение эры умных колонок — Finance.ua
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Аналитики предрекают завершение эры умных колонок

Сегодня 04:11Технологии&Авто
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Похоже, период бурного роста рынка умных колонок в Северной Америке подходит к концу, о чем свидетельствуют вышедшие на плато показатели продаж. Однако восходящая динамика в других регионах говорит о том, что распространение смарт-динамиков в остальном мире продолжается. Кроме того, новые сценарии использования устройств в таких областях, как здравоохранение и медицина, могут подарить им «вторую жизнь», считают в исследовательской компании Omdia.
По данным аналитиков, в 2021 году выручка на мировом рынке умных колонок составила 13 млрд долларов против примерно 12,1 млрд долларов в 2020-м. Объемы поставок устройств специалисты оценивают в 190 млн штук.
Большего всего смарт-динамиков поступило в страны Азии и Океании — порядка 113 млн штук, а вторым по величине рынком была Северная Америка с результатом в 52 млн отгруженных устройств.
Комментируя исследование, старший аналитик Omdia Блейк Козак (Blake Kozak) отметил, что в США умные колонки повсеместно распространены, и во многих домохозяйствах используются несколько таких устройств. Из-за высокого уровня насыщения потребительский спрос замедляется. К тому же, умные колонки не нужно периодически менять, если только устройство не сломается. В результате рост на североамериканском рынке скоро остановится, предупредил специалист.
Согласно прогнозу Omdia, в период с 2021 по 2026 годы поставки смарт-динамиков в Северную Америку будут в среднем увеличиваться на 1,3%. Для сравнения, с 2014-го по 2021-й темпы среднегодового роста ( CAGR) здесь доходили до 118%. Если расчеты экспертов окажутся верными, то в ближайшие несколько лет годовые отгрузки умных колонок в регион будут держаться на уровне, близком к 55 млн штук.
Что касается глобальных поставок смарт-динамиков, то в 2026 году они должны достигнуть 273 млн штук, а показатели CAGR в рассматриваемый период ожидаются на отметке в 7,5%.
Также специалисты сообщили, что крупнейшим мировым производителем умных колонок в прошлом году была китайская компания Alibaba, выпустившая 42 млн этих устройств. Amazon финишировала второй с результатом в 37 млн смарт-динамиков. Данные Omdia свидетельствуют о важной роли вендоров из КРН: в 2021 году трое ведущих брендов на этом направлении — Alibaba, Baidu и Xiaomi — в сумме обеспечили 52% от общемирового объема отгрузок умных колонок.
По материалам: internetua.com
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