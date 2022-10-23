Аналитики назвали города с самыми высокими рисками «пузыря» на рынке жилья — Finance.ua

Аналитики назвали города с самыми высокими рисками «пузыря» на рынке жилья Сегодня 21:06 — Недвижимость

Аналитики назвали города с самыми высокими рисками «пузыря» на рынке жилья

Швейцарский банк UBS проанализировал рынок недвижимости в 25 крупнейших городах мира.

Согласно исследованию , в зоне повышенной опасности оказались Торонто и Франкфурт.

Аналитики отметили, что в 2022 году на рынке жилья большинства мегаполисов мира ощущается критический дисбаланс спроса и предложения. К «пузырям» также могут привести существенные повышения процентных ставок.

Как говорится в отчете, «пузырь надувается», когда местные цены на жилье быстро растут из-за высокого спроса и спекуляций на рынке, не поддерживаемых основной экономикой страны. В случае с Канадой рекордно низкие процентные ставки во время пандемии привели к массовому росту выданных населению кредитов на жилье. Но сейчас Банк Канады продолжает увеличивать процентные ставки для замедления инфляции. Следовательно, Торонто демонстрирует самые выраженные признаки «пузыря».

Наряду с Торонто в рейтинге UBS Global Real Estate Bubble Index оказался немецкий город Франкфурт. Однако аналитики отмечают, что повышенные риски также прослеживаются в:

Цюрихе;

Мюнхене;

Гонконге;

Ванкувере;

Амстердаме.

Также к ним присоединились Тель-Авив и Токио, которые за все время проведения исследования (с 2015 года) не показывали признаков дисбаланса.

В каких городах мира самый высокий риск образования «пузырьков» на рынке недвижимости, UBS

Авторы исследования отмечают, что чрезмерно перегрет и рынок США. Больше всего это наблюдается в Майами и Лос-Анджелесе, чуть меньше — в Сан-Франциско, Бостоне и Нью-Йорке.

Средний риск того, что «пузырь» лопнет, остается в Стокгольме, Париже, Сиднее, Женеве и Лондоне. Они, напоминают аналитики, не меняют своих позиций с прошлогоднего исследования.

Индексы рынков жилья в 2022 году

Рост номинальной стоимости жилья в 25 проанализированных городах ускорился в среднем на 10% с середины 2021 года до середины 2022 года. Самый высокий рост цен — более чем на 15% годовых — зафиксирован в городах Северной Америки. При этом во всех проанализированных мегаполисах выросла доля непогашенных ипотечных кредитов.

Ставки по ипотечным кредитам выросли почти в 2 раза во всех перечисленных городах. Однако покупательная способность населения продолжает снижаться из-за инфляции и потери активов. Это временно сдерживает спрос на дополнительное пространство жизни. Аналитики констатируют, что в ближайшее время из-за завышенных расходов на займы, которые превышают доходность инвестиций в недвижимость, произойдет корректировка цен. И это проявится уже в ближайшие месяцы.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.