Аналитики назвали факторы, которые приведут к росту биткоина в сентябре — Finance.ua

Аналитики назвали факторы, которые приведут к росту биткоина в сентябре

Сентябрь традиционно считается слабым месяцем для криптовалют, но в этом году аналитики видят несколько причин для потенциального роста рынка.

В августе Bitcoin и большинство альткоинов находились в фазе коррекции, однако ситуация может измениться.

Во-первых, на дневных графиках Bitcoin выглядит перепроданным. Исторически это часто приводило к восстановлению и формированию восходящего тренда, когда давление продавцов иссякало.

Во-вторых, американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq находятся в фазе коррекции. Если рынки стабилизируются, инвесторы могут снова обратить внимание на рисковые активы, в частности , американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq находятся в фазе коррекции. Если рынки стабилизируются, инвесторы могут снова обратить внимание на рисковые активы, в частности криптовалюты , обычно реагирующие на восстановление аппетита к риску.

Еще одним фактором является ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Это увеличит ликвидность, которая традиционно частично устремляется в акции, золото и криптовалюты. Дополнительное расширение денежной массы в США и Китае может усилить этот эффект.

В то же время Ethereum демонстрирует относительную силу по отношению к Bitcoin. Если тенденция сохранится, это может стать толчком к альткоин-ралли. Среди других положительных сигналов — подготовка Сената США к рассмотрению законодательных инициатив по крипторынку в октябре и активное накопление Bitcoin крупными инвесторами (китами), что считается признаком уверенности в среднесрочных перспективах.

