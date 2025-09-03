Аналитики назвали факторы, которые приведут к росту биткоина в сентябре — Finance.ua
Криптовалюта
Сентябрь традиционно считается слабым месяцем для криптовалют, но в этом году аналитики видят несколько причин для потенциального роста рынка.
В августе Bitcoin и большинство альткоинов находились в фазе коррекции, однако ситуация может измениться.
Во-первых, на дневных графиках Bitcoin выглядит перепроданным. Исторически это часто приводило к восстановлению и формированию восходящего тренда, когда давление продавцов иссякало.
Во-вторых, американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq находятся в фазе коррекции. Если рынки стабилизируются, инвесторы могут снова обратить внимание на рисковые активы, в частности криптовалюты, обычно реагирующие на восстановление аппетита к риску.
Еще одним фактором является ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Это увеличит ликвидность, которая традиционно частично устремляется в акции, золото и криптовалюты. Дополнительное расширение денежной массы в США и Китае может усилить этот эффект.
В то же время Ethereum демонстрирует относительную силу по отношению к Bitcoin. Если тенденция сохранится, это может стать толчком к альткоин-ралли. Среди других положительных сигналов — подготовка Сената США к рассмотрению законодательных инициатив по крипторынку в октябре и активное накопление Bitcoin крупными инвесторами (китами), что считается признаком уверенности в среднесрочных перспективах.
Ранее мы сообщали, что генеральный директор WhaleWire и финансовый аналитик Джейкоб Кинг объявил о возможности масштабного обвала биткоина.
