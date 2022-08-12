Аналитики назвали 3 криптовалюты, которые «выиграют» от перехода Ethereum на PoS — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики назвали 3 криптовалюты, которые «выиграют» от перехода Ethereum на PoS

Финтех и Карты
64
Аналитики назвали 3 криптовалюты, которые «выиграют» от перехода Ethereum на PoS
Аналитики назвали 3 криптовалюты, которые «выиграют» от перехода Ethereum на PoS
Криптовалютные аналитики составили список токенов, стоимость которых может вырасти после перехода Ethereum на «зеленый» блокчейн. Интересно, что, согласно прогнозам экспертов, цена некоторых криптовалют может не только увеличиться, но и «обогнать» стоимость ЕТН.
По словам аналитиков, уже в сентябре рост стоимости ожидает криптовалюту Lido DAO (LDO), которая увеличилась более чем на 200% с 16 июля, когда была объявлена предварительная дата перехода ЕТН на PoS.
На втором месте — Ethereum Classic (ETC), являющийся хардфорком эфириума. Так, в конце июля ЕТС возросла на 65% за неделю — это произошло после совета соучредителя эфириума Виталика Бутерина вкладывать средства в Ethereum Classic и после того, как криптомайнер Antpool объявил о планах по инвестированию в ETC $10 миллионов.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

Третьей криптовалютой, стоимость которой может возрасти после перехода Ethereum на «зеленый» блокчейн, назвали Optimism (ОР). Токен ОР вырос на 250% после объявления даты перехода на РоS.
Напомним, стало известно, о новой дате перехода на «зеленый» блокчейн — это произойдет на несколько дней раньше, чем обещал главный разработчик эфириума Тим Бейко. После того как разработчики эфириума избрали общую сложность (TTD), где произойдет переход ЕТН на алгоритм PoS (TTD 58 749 999 999 999 996 329 984), команда ЕТН объявила 15 или 16 сентября окончательной датой перехода на механизм консенсуса Proof-of-Stake.
Если планируете работать с криптой, рекомендуем воспользоваться биржей EXMO. Простой интуитивный интерфейс позволяет легко начать путь в трейдинге, а за торги можно вернуть до 70% комиссии. Кроме того, вы можете пригласить друзей и заработать 25% комиссий биржи по их сделкам.

Легкий и понятный путь к крипте

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.