Аналитики назвали 3 криптовалюты, которые «выиграют» от перехода Ethereum на PoS — Finance.ua

Аналитики назвали 3 криптовалюты, которые «выиграют» от перехода Ethereum на PoS Сегодня 17:36 — Финтех и Карты

Аналитики назвали 3 криптовалюты, которые «выиграют» от перехода Ethereum на PoS

Криптовалютные аналитики составили список токенов, стоимость которых может вырасти после перехода Ethereum на «зеленый» блокчейн. Интересно, что, согласно прогнозам экспертов, цена некоторых криптовалют может не только увеличиться, но и «обогнать» стоимость ЕТН.

По словам аналитиков, уже в сентябре рост стоимости ожидает криптовалюту Lido DAO (LDO), которая увеличилась более чем на 200% с 16 июля, когда была объявлена предварительная дата перехода ЕТН на PoS.

На втором месте — Ethereum Classic (ETC), являющийся хардфорком эфириума. Так, в конце июля ЕТС возросла на 65% за неделю — это произошло после совета соучредителя эфириума Виталика Бутерина вкладывать средства в Ethereum Classic и после того, как криптомайнер Antpool объявил о планах по инвестированию в ETC $10 миллионов.

Третьей криптовалютой, стоимость которой может возрасти после перехода Ethereum на «зеленый» блокчейн, назвали Optimism (ОР). Токен ОР вырос на 250% после объявления даты перехода на РоS.

Напомним, стало известно, о новой дате перехода на «зеленый» блокчейн — это произойдет на несколько дней раньше, чем обещал главный разработчик эфириума Тим Бейко. После того как разработчики эфириума избрали общую сложность (TTD), где произойдет переход ЕТН на алгоритм PoS (TTD 58 749 999 999 999 996 329 984), команда ЕТН объявила 15 или 16 сентября окончательной датой перехода на механизм консенсуса Proof-of-Stake.

Если планируете работать с криптой, рекомендуем воспользоваться биржей EXMO. Простой интуитивный интерфейс позволяет легко начать путь в трейдинге, а за торги можно вернуть до 70% комиссии. Кроме того, вы можете пригласить друзей и заработать 25% комиссий биржи по их сделкам.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.