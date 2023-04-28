Аналитики Kaiko: Корреляция биткоина и золота достигла наивысшего уровня почти за два года — Finance.ua

Аналитики Kaiko: Корреляция биткоина и золота достигла наивысшего уровня почти за два года Сегодня 06:41 — Криптовалюта

Аналитики Kaiko: Корреляция биткоина и золота достигла наивысшего уровня почти за два года

30-дневная корреляция Bitcoin с золотом достигла своего максимума почти за два года, составив 57%. Об этом говорится в твите аналитической компании Kaiko.

В то же время средняя цена Bitcoin на биржах достигла отметки в $30 020, однако позже скорректировалась до $29 813. Кроме того, за последние сутки курс BTC вырос на 8,86%.

В феврале аналитики брокера Bernstein отметили снижение корреляции крипторынка с американским фондовым рынком и макроэкономическими факторами на фоне ценовых движений Bitcoin. Тогда эксперты сообщили, что корреляция между BTC и индексом Nasdaq Composite с начала февраля упала с 0,94 до 0,58.

В конце февраля специалисты Citigroup заявили, что крипторынок сильнее рынка акций и сохраняет устойчивость на фоне повышенного внимания регуляторов.

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cryptomisto По материалам:

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