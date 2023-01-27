Аналитики Game of Trades предусмотрели быстрый рост Bitcoin — Finance.ua

Аналитики Game of Trades предусмотрели быстрый рост Bitcoin Сегодня 03:12 — Криптовалюта

Аналитики Game of Trades предусмотрели быстрый рост Bitcoin

Криптовалютные эксперты компании Game of Trades опубликовали свой прогноз будущего Bitcoin.

По словам аналитиков, BTC достигнет $46,100 раньше, чем ожидалось.

Такой вывод эксперты сделали на основе анализа собственных графиков и прошлых цен ВТС.

Как полагают в Game of Trades, уже через несколько месяцев Bitcoin будет торговаться на уровне $46 000.

Специалисты Game of Trades выделили 6 признаков того, что флагманская криптовалюта продолжит расти.

По словам аналитиков, все показатели 2023 находятся на том же уровне, как во время рыночных циклов в 2015, 2018 и 2020 годах, после которых следовало достижение ВТС новых максимумов:

Оценка тенденции накопления. Крупные криптокомпании находятся в режиме глубокого накопления с момента краха FTX. Зона покоя BTC. Это степень соотношения текущей рыночной капитализации и годового значения покоя. Каждый раз, когда показатель покоя BTC превышает его рыночную капитализацию, считается, что рынок полностью капитулировал и готов к восстановлению. В 2022 году этот показатель упал до самого низкого уровня. Резервный риск BTC. Используют для измерения доверия долгосрочных владельцев к цене BTC. Этот показатель также снизился до самого низкого уровня в конце 2022 года. Реализованная цена BTC (RP) — это стоимость всех монет в обращении по цене, по которой они в последний раз перемещались. BTC торговался ниже этого уровня с момента крушения FTX в ноябре и до 13 января. Теперь стоимость биткоина выше RP, что является еще одним положительным фактором. Z-оценка MVRV дает представление о том, когда BTC недооценен или переоценен по сравнению с его справедливой ценой. Когда этот показатель нормализуется, это часто считается концом медвежьего рынка, что и происходит сейчас. Мультипликатор Пьюэлла — индикатор, изучающий основы доходности майнинга и его влияние на рыночные циклы. Его низкие значения, как в настоящее время, указывают на давление на майнеров и долгосрочные возможности для покупки.

Слова аналитиков Game of Trades подтверждает и график Bitcoin Rainbow, указывающий на то, что рост флагмана рынка только начался. BTC находится в зоне «Покупка» после предварительной консолидации в зоне «Огневой распродажи». Траектория отражает историческую тенденцию, которая в последний раз наблюдалась в марте 2020 года.

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noworries По материалам:

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