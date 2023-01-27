Аналитики Game of Trades предусмотрели быстрый рост Bitcoin — Finance.ua
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Аналитики Game of Trades предусмотрели быстрый рост Bitcoin

Криптовалюта
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Аналитики Game of Trades предусмотрели быстрый рост Bitcoin
Аналитики Game of Trades предусмотрели быстрый рост Bitcoin
Криптовалютные эксперты компании Game of Trades опубликовали свой прогноз будущего Bitcoin.
По словам аналитиков, BTC достигнет $46,100 раньше, чем ожидалось.
Такой вывод эксперты сделали на основе анализа собственных графиков и прошлых цен ВТС.
Как полагают в Game of Trades, уже через несколько месяцев Bitcoin будет торговаться на уровне $46 000.
Специалисты Game of Trades выделили 6 признаков того, что флагманская криптовалюта продолжит расти.

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По словам аналитиков, все показатели 2023 находятся на том же уровне, как во время рыночных циклов в 2015, 2018 и 2020 годах, после которых следовало достижение ВТС новых максимумов:
  1. Оценка тенденции накопления. Крупные криптокомпании находятся в режиме глубокого накопления с момента краха FTX.
  2. Зона покоя BTC. Это степень соотношения текущей рыночной капитализации и годового значения покоя. Каждый раз, когда показатель покоя BTC превышает его рыночную капитализацию, считается, что рынок полностью капитулировал и готов к восстановлению. В 2022 году этот показатель упал до самого низкого уровня.
  3. Резервный риск BTC. Используют для измерения доверия долгосрочных владельцев к цене BTC. Этот показатель также снизился до самого низкого уровня в конце 2022 года.
  4. Реализованная цена BTC (RP) — это стоимость всех монет в обращении по цене, по которой они в последний раз перемещались. BTC торговался ниже этого уровня с момента крушения FTX в ноябре и до 13 января. Теперь стоимость биткоина выше RP, что является еще одним положительным фактором.
  5. Z-оценка MVRV дает представление о том, когда BTC недооценен или переоценен по сравнению с его справедливой ценой. Когда этот показатель нормализуется, это часто считается концом медвежьего рынка, что и происходит сейчас.
  6. Мультипликатор Пьюэлла — индикатор, изучающий основы доходности майнинга и его влияние на рыночные циклы. Его низкие значения, как в настоящее время, указывают на давление на майнеров и долгосрочные возможности для покупки.
Слова аналитиков Game of Trades подтверждает и график Bitcoin Rainbow, указывающий на то, что рост флагмана рынка только начался. BTC находится в зоне «Покупка» после предварительной консолидации в зоне «Огневой распродажи». Траектория отражает историческую тенденцию, которая в последний раз наблюдалась в марте 2020 года.

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По материалам:
noworries
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