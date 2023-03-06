Аналитик спрогнозировал колебания гривны в марте — Finance.ua
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Аналитик спрогнозировал колебания гривны в марте

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Наличный курс доллара в Украине в марте будет в пределах коридора от 38 до 44 грн/долл. Благодаря помощи западных партнеров, ситуация на валютном рынке в Украине остается стабильной.
Как прогнозирует аналитик аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ, это такой более или менее вероятный коридор, в котором «гривна будет колебаться в течение нескольких недель, а возможно, и месяц».
С 1 апреля прибавится отрицательный фактор, который может повлиять на девальвацию гривны, отметил эксперт.
«Сейчас мы видим приток валюты от наших внешних партнеров, международной помощи, и видим, что начался аграрный цикл», — отметил эксперт.
По его прогнозу, с 1 апреля добавится отрицательный фактор, который может повлиять на девальвацию гривны. Речь идет о возможности для нерезидентов вывести доходы, которые они получат на рынке ОВГЗ.
«Ситуация весьма неопределенная. Гривна может как укрепиться временно, так и девальвировать», — добавил аналитик.
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По материалам:
Обозреватель
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