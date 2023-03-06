Аналитик спрогнозировал колебания гривны в марте — Finance.ua

Аналитик спрогнозировал колебания гривны в марте Сегодня 16:00 — Валюта

Наличный курс доллара в Украине в марте будет в пределах коридора от 38 до 44 грн/долл. Благодаря помощи западных партнеров, ситуация на валютном рынке в Украине остается стабильной.

Как прогнозирует аналитик аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ, это такой более или менее вероятный коридор, в котором «гривна будет колебаться в течение нескольких недель, а возможно, и месяц».

С 1 апреля прибавится отрицательный фактор, который может повлиять на девальвацию гривны, отметил эксперт.

«Сейчас мы видим приток валюты от наших внешних партнеров, международной помощи, и видим, что начался аграрный цикл», — отметил эксперт.

По его прогнозу, с 1 апреля добавится отрицательный фактор, который может повлиять на девальвацию гривны. Речь идет о возможности для нерезидентов вывести доходы, которые они получат на рынке ОВГЗ.

«Ситуация весьма неопределенная. Гривна может как укрепиться временно, так и девальвировать», — добавил аналитик.

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Обозреватель По материалам:

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