Аналитик прогнозирует падение стоимости ETH до $600 — Finance.ua

Аналитик прогнозирует падение стоимости ETH до $600
Криптоаналитик Бенджамин Коуэн в интервью на Youtube-канале Altcoin Daily рассказал о том, какого худшего сценария ожидает Ethereum с учетом макроэкономических факторов.
По его мнению, актив может добиться новых минимумов на текущем медвежьем рынке.
Аналитик считает, что цифровой актив может лишиться до 65% своей стоимости. Основные уровни, за которыми следит аналитик, находятся в диапазоне от $400 до $600. Худший сценарий для Ethereum будет зависеть от того, сколь серьезной окажется потенциальная рецессия.
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Эксперт утверждает, что цифровой актив может лишиться до 65% своей стоимости. Основные уровни, за которыми следит аналитик, находятся в диапазоне от $400 до $600. Худший сценарий для Ethereum будет зависеть от того, сколь серьезной окажется потенциальная рецессия.
По словам Коуэна, ETH отстает от BTC примерно на один цикл с точки зрения волатильности. Первый медвежий цикл Ethereum был в минусе на 95%, Bitcoin — на 94%. Во втором медвежьем цикле падение Bitcoin составило около 87%. Если Ethereum упадет на 87% своего исторического максимума (ATH), его цена составит чуть менее $600.
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