Аналитик прогнозирует падение стоимости ETH до $600 — Finance.ua

Аналитик прогнозирует падение стоимости ETH до $600 30.12.2022, 00:05 — Финтех и Карты

Аналитик прогнозирует падение стоимости ETH до $600

Криптоаналитик Бенджамин Коуэн в интервью на Youtube-канале Altcoin Daily рассказал о том, какого худшего сценария ожидает Ethereum с учетом макроэкономических факторов.

По его мнению, актив может добиться новых минимумов на текущем медвежьем рынке.

Аналитик считает, что цифровой актив может лишиться до 65% своей стоимости. Основные уровни, за которыми следит аналитик, находятся в диапазоне от $400 до $600. Худший сценарий для Ethereum будет зависеть от того, сколь серьезной окажется потенциальная рецессия.

Эксперт утверждает, что цифровой актив может лишиться до 65% своей стоимости. Основные уровни, за которыми следит аналитик, находятся в диапазоне от $400 до $600. Худший сценарий для Ethereum будет зависеть от того, сколь серьезной окажется потенциальная рецессия.

По словам Коуэна, ETH отстает от BTC примерно на один цикл с точки зрения волатильности. Первый медвежий цикл Ethereum был в минусе на 95%, Bitcoin — на 94%. Во втором медвежьем цикле падение Bitcoin составило около 87%. Если Ethereum упадет на 87% своего исторического максимума (ATH), его цена составит чуть менее $600.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

cryptomisto По материалам:

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