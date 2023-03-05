Аналитик дал прогноз, каким будет курс доллара в марте 2023 года — Finance.ua
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Аналитик дал прогноз, каким будет курс доллара в марте 2023 года

Валюта
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Курс доллара в Украине в марте может снизиться примерно на 10-20 копеек.
Как прогнозирует руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, существенного снижения курса ожидать не стоит.
Отмечается, что на данный момент на наличном рынке наблюдается тенденция к небольшому снижению стоимости валюты.
«Помимо очевидных рисков, например, эскалации, есть давление на гривну, которое фактически началось в конце прошлого года из-за большого притока гривны за счет бюджетных расходов, оно постепенно уменьшается», — заявил Паращий.
Аналитики уверены, что в первую очередь ситуация на валютном рынке зависит от событий на фронте. Конечно же, существенно улучшить ситуацию способны деоккупация захваченных территорий и другие успехи ВСУ.
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По материалам:
Обозреватель
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