Аналитик дал прогноз, каким будет курс доллара в марте 2023 года — Finance.ua

Аналитик дал прогноз, каким будет курс доллара в марте 2023 года Сегодня 09:38 — Валюта

Курс доллара в Украине в марте может снизиться примерно на 10-20 копеек.

Как прогнозирует руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, существенного снижения курса ожидать не стоит.

Отмечается, что на данный момент на наличном рынке наблюдается тенденция к небольшому снижению стоимости валюты.

«Помимо очевидных рисков, например, эскалации, есть давление на гривну, которое фактически началось в конце прошлого года из-за большого притока гривны за счет бюджетных расходов, оно постепенно уменьшается», — заявил Паращий.

Аналитики уверены, что в первую очередь ситуация на валютном рынке зависит от событий на фронте. Конечно же, существенно улучшить ситуацию способны деоккупация захваченных территорий и другие успехи ВСУ.

😎 Кстати, у Finance.ua💗появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛кошелька. 👇

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.