Аналитик Bloomberg детализировал прогноз цены Bitcoin на $100 000 и назвал BTC самой быстрой «лошадкой» в криптовалютной гонке — Finance.ua

Аналитик Bloomberg детализировал прогноз цены Bitcoin на $100 000 и назвал BTC самой быстрой «лошадкой» в криптовалютной гонке Сегодня 19:32 — Финтех и Карты

Аналитик Bloomberg детализировал прогноз цены Bitcoin на $100 000 и назвал BTC самой быстрой «лошадкой» в криптовалютной гонке

Старший аналитик Bloomberg считает, что рост цены Bitcoin (BTC) до шестизначной отметки — это только вопрос времени.

В новом интервью Даниэле Кембоуне из Stansberry Research стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк Макглоун заявил, что цена Bitcoin в конечном итоге достигнет отметки в $100 000 из-за сочетания растущего принятия и ограниченного предложения.

«Так что Bitcoin, я думаю, что это вопрос времени, [пока] он не достигнет уровня в 100 000 долларов. И в какой-то момент он просто проскочит и выйдет на этот бычий рынок — возможно, в то же время, что золото и казначейские облигации с точки зрения цены. Ключевая вещь сейчас — это то, что его обрушивают», — заявил он.

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По мнению Макглоуна, криптоактивы — это быстроразвивающиеся технологии, понимание которых приходит ко все большему количеству людей. Он добавил, что BTC — «самая быстрая лошадка в гонке».

«Это быстро прогрессирующая технология, от которой нельзя отставать, и вы должны быть ее частью...», — добавил он.

Далее МакГлоун прогнозирует, что король криптовалют со временем станет глобальной валютой наравне с золотом.

«Вы должны иметь Bitcoin в одном кластере с золотом, потому что он становится глобальным цифровым обеспечением», — заявляет эксперт.

Стратег также выразил свое мнение по поводу краткосрочной цены BTC, заявив, что он ожидает, что ведущий цифровой актив вскоре достигнет $20 000.

«Я считаю, что Bitcoin строит фундамент в районе $19 000 — $20 000, как это было около $5 000 в 2018-19 годах. Он снизился до $3000, и вот мы здесь, на отметке $19020. Вот что делает Bitcoin. Он падает только после того, как сильно растет», — отмечает Макглоун.

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cryptomisto По материалам:

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