Объем биткоинов на кошельках ходлеров достиг пятилетнего максимума — Finance.ua

Объем биткоинов на кошельках ходлеров достиг пятилетнего максимума Сегодня 17:10 — Финтех и Карты

Общий объем утерянных биткоинов, а также цифрового золота на кошельках долгосрочных криптоинвесторов достиг пятилетнего максимума (7 554 982,124 BTC).

Рост значений метрики означает, что активное рыночное предложение биткоина уменьшается. Это сулит оптимистичные перспективы для цены первой криптовалюты при условии растущего или неизменного спроса на нее.

С другой стороны, аналитики QryptoQuant отметили продолжение медвежьего тренда.

По их наблюдениям, купившие биткоин инвесторы после декабря 2020 года сейчас в убытке. Следовательно, долгосрочный SOPR вряд ли возобновит восходящий тренд в ближайшее время.

Криптовалютный индекс страха и жадности уже более месяца неизменно указывает на крайне тревожные настроения на рынке.

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Forklog По материалам:

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