АМКУ возбудил четыре дела против «Киевоблгаза» — Finance.ua

АМКУ возбудил четыре дела против «Киевоблгаза» Сегодня 19:34 — Казна и Политика

АМКУ возбудил четыре дела против «Киевоблгаза»

Антимонопольный комитет возбудил четыре дела в отношении АО «Киевоблгаз» из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Речь идет о злоупотреблении монопольным положением на рынке услуг по присоединению к газораспределительным системам.

В отделение комитета начали поступать жалобы от граждан и юридических лиц, что предприятие устанавливало дополнительные требования в технических условиях присоединения, не согласовало проекты внешнего газоснабжения (обосновывая отказ неполным пакетом документов).

Также определяло место присоединения объектов газоснабжения к сети на значительном расстоянии от них, не давая возможности осуществить альтернативный расчет присоединения в ближайшей точке.

Отделение выделило в действиях предприятия четыре признака нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и открыло дела по каждому из них:

несогласование проектов внешнего газоснабжения и, как следствие, неприсоединение объектов заказчиков к газораспределительным системам;

установление в технических условиях присоединения к газораспределительной системе требования к заказчику по установлению единого узла учета природного газа для жилых домов за его счет;

непредоставление документов, необходимых для проведения гидравлического расчета, установление экономически необоснованных цен на предоставление этой услуги;

непредоставление компанией в установленные отделением АМКУ сроки информации, требовавшейся МТВ для рассмотрения заявления субъекта хозяйствования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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