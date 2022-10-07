АМКУ возбудил четыре дела против «Киевоблгаза» — Finance.ua

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АМКУ возбудил четыре дела против «Киевоблгаза»

Казна и Политика
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АМКУ возбудил четыре дела против «Киевоблгаза»
АМКУ возбудил четыре дела против «Киевоблгаза»
Антимонопольный комитет возбудил четыре дела в отношении АО «Киевоблгаз» из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Речь идет о злоупотреблении монопольным положением на рынке услуг по присоединению к газораспределительным системам.
В отделение комитета начали поступать жалобы от граждан и юридических лиц, что предприятие устанавливало дополнительные требования в технических условиях присоединения, не согласовало проекты внешнего газоснабжения (обосновывая отказ неполным пакетом документов).
Также определяло место присоединения объектов газоснабжения к сети на значительном расстоянии от них, не давая возможности осуществить альтернативный расчет присоединения в ближайшей точке.
Отделение выделило в действиях предприятия четыре признака нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и открыло дела по каждому из них:
  • несогласование проектов внешнего газоснабжения и, как следствие, неприсоединение объектов заказчиков к газораспределительным системам;
  • установление в технических условиях присоединения к газораспределительной системе требования к заказчику по установлению единого узла учета природного газа для жилых домов за его счет;
  • непредоставление документов, необходимых для проведения гидравлического расчета, установление экономически необоснованных цен на предоставление этой услуги;
  • непредоставление компанией в установленные отделением АМКУ сроки информации, требовавшейся МТВ для рассмотрения заявления субъекта хозяйствования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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