АМКУ разрешил ирландской CRH купить два цементных завода за €100 млн — Finance.ua

АМКУ разрешил ирландской CRH купить два цементных завода за €100 млн Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение ирландской компанией CRH Ukraine BV двух цементных заводов итальянской группы Buzzi Unicem. Эта сделка стоимостью €100 млн является второй по величине иностранной инвестицией в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Ожидаемое более года решение АМКУ сопровождается рядом условий для обеспечения конкурентного рынка:

CRH должно создать отдельную холдинговую компанию для управления приобретенными активами.

25−28% акций нового холдинга должны быть переданы независимой третьей стороне.

Компания должна сохранить производственные мощности и обеспечить справедливые рыночные условия.

Регулярная отчетность перед АМКУ станет обязательной для мониторинга ситуации на рынке.

Это соглашение позволит CRH, уже владеющему тремя заводами в Украине под брендом Cemark, увеличить свою долю на украинском рынке цемента до 46%. Приобретенные заводы Волынь-цемент и Югцемент, расположенные в Ровенской и Николаевской областях, ранее принадлежали Дикергофф Цемент Украина.

Эксперты рассматривают это соглашение как мощный сигнал доверия украинской экономике со стороны международных инвесторов. Она не только укрепляет позиции Украины в строительном секторе, но и демонстрирует потенциал страны для дальнейших иностранных инвестиций даже в условиях продолжающегося конфликта.

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