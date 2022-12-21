АМКУ раскрыл сговор на тендерах на реконструкцию стадионов — Finance.ua

АМКУ раскрыл сговор на тендерах на реконструкцию стадионов Сегодня 19:32 — Криминал

Временная административная коллегия АМКУ установила сговор между компаниями «ЕСГ-Украина» и «Миллениум Спорт» во время их участия в публичной закупке услуг по реконструкции стадиона «Карпаты» в городе Хуст Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Закупку производило коммунальное предприятие «Стадион Карпаты».

Комитет установил, что между упомянутыми обществами были хозяйственные отношения, их работники использовали одинаковые номера телефонов, компании имели общие особенности в оформлении тендерных предложений и даже интересы обеих компаний представлял один адвокат.

Учитывая совокупность этих и ряда других доказательств, АМКУ признал, что ООО «ЭСГ-Украина и ООО „Миллениум Спорт“ совершили нарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 50 и пунктом 4 части второй статьи 6 Закона Украины „О защите экономической конкуренции“ — антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов», — заявили в АМКУ.

За указанное нарушение «ЕСГ-Украина» оштрафовали на 2,3 млн грн, «Миллениум Спорт» — на 3,9 млн грн.

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Економічна Правда По материалам:

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