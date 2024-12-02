АМКУ оштрафовал порт «Черноморск» на 2 млн гривен — Finance.ua
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АМКУ оштрафовал порт «Черноморск» на 2 млн гривен

Фондовый рынок
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Антимонопольный комитет Украины признал действия государственного предприятия «Морской торговый порт „Черноморск“» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Предприятию выдвинуто обвинение в злоупотреблении монопольным положением на рынке стивидорных услуг.
За это нарушение на предприятие наложен штраф в размере 2 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет установил, что ГП «Морской торговый порт „Черноморск“» было единственным субъектом хозяйствования, который предоставлял стивидорные услуги в этом порту.
Предприятие осуществляло перегрузку, обслуживание и хранение транспортных средств на специализированном паромном комплексе порта, что и обусловило его монопольное положение на рынке.

В чем обвиняют морской порт

В октябре 2021 года государственная компания утвердила политику заключения договоров по основной деятельности, которая устанавливала требования и минимальные критерии для контрагентов (экспедиторов), которые стремились заключить с предприятием договор о предоставлении услуг.
АМКУ обнаружил, что эти требования и критерии были дискриминационными, поскольку лишали возможности экспедиторов, не отвечавшим установленным критериям, заключить договор с морским торговым портом.
Таким образом, в случае отсутствия договорных отношений с предприятием хозяйствующие субъекты не могли бы получить доступ к стивидорным услугам на паромном комплексе порта.
Поэтому Антимонопольный комитет Украины признал, что государственное предприятие с 19 октября 2021 года по 24 февраля 2022 года занимало доминирующее положение на рынке стивидорных услуг.
Этим самым препятствовало существованию значительной конкуренции на рынке.
По материалам:
agroreview.com
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