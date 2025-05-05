АМКУ оштрафовал почти на 600 тыс гривен Одесский припортовый завод (причины) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АМКУ оштрафовал почти на 600 тыс гривен Одесский припортовый завод (причины)

13
Антимонопольный комитет оштрафовал АО «Одесский припортовый завод» (Одесская область) на общую сумму 584 000 гривен.
Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.
В нем сказано, что штраф наложен за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 13 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».
Отмечается, что ОПЗ не предоставил информацию АМКУ по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок и предоставил информацию в неполном объеме.
Как сообщали «Українські Новини», ОПЗ выбрал ООО «Укрнефтегазбурение» (Львов) победителем тендера на поставку 242,557 млн ​​куб м природного газа до конца 2024 года.
В сентябре 2023 года ОПЗ просил Президента Владимира Зеленского содействовать запуску производства.
ОПЗ специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.
99,5667% акций ОПЗ принадлежат государству, которыми управляет Фонд государственного имущества.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems