АМКУ оштрафовал почти на 600 тыс гривен Одесский припортовый завод (причины) — Finance.ua

АМКУ оштрафовал почти на 600 тыс гривен Одесский припортовый завод (причины) Сегодня 16:38

Антимонопольный комитет оштрафовал АО «Одесский припортовый завод» (Одесская область) на общую сумму 584 000 гривен.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

В нем сказано, что штраф наложен за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 13 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Отмечается, что ОПЗ не предоставил информацию АМКУ по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок и предоставил информацию в неполном объеме.

Как сообщали «Українські Новини», ОПЗ выбрал ООО «Укрнефтегазбурение» (Львов) победителем тендера на поставку 242,557 млн ​​куб м природного газа до конца 2024 года.

В сентябре 2023 года ОПЗ просил Президента Владимира Зеленского содействовать запуску производства.

ОПЗ специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

99,5667% акций ОПЗ принадлежат государству, которыми управляет Фонд государственного имущества.

Українські Новини По материалам:

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