АМКУ оштрафовал почти на 600 тыс гривен Одесский припортовый завод (причины) — Finance.ua

АМКУ оштрафовал почти на 600 тыс гривен Одесский припортовый завод (причины)
Антимонопольный комитет оштрафовал АО «Одесский припортовый завод» (Одесская область) на общую сумму 584 000 гривен.
Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.
В нем сказано, что штраф наложен за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 13 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».
Отмечается, что ОПЗ не предоставил информацию АМКУ по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок и предоставил информацию в неполном объеме.
Как сообщали «Українські Новини», ОПЗ выбрал ООО «Укрнефтегазбурение» (Львов) победителем тендера на поставку 242,557 млн куб м природного газа до конца 2024 года.
В сентябре 2023 года ОПЗ просил Президента Владимира Зеленского содействовать запуску производства.
ОПЗ специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.
99,5667% акций ОПЗ принадлежат государству, которыми управляет Фонд государственного имущества.
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