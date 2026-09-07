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АМКУ оштрафовал компании почти на 19 млн грн за сговоры в ходе торгов

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3 сентября 2026 года Антимонопольный комитет Украины принял два решения по антиконкурентным согласованным действиям компаний во время участия в торгах. В первом деле речь идет о 15 процедурах закупок каменного угля и топливных пеллет, во втором о закупке труб для АО «Укргаздобыча».
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Заговор при закупке угля и пеллет

Первым решением АМКУ признал действия ООО «Захидмаркет», ООО «Энерго Восток Антрацит», ООО «Нефтеагросервис», ООО «Промтопрессурс» и ООО «Ресурсы Родины» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Речь идет об антиконкурентных согласованных действиях, касавшихся искажения результатов 15 торгов.
Комитет установил, что в 2023—2024 годах компании принимали участие в торгах по поставкам каменного угля и топливных пеллет. Ожидаемая стоимость этих закупок составила более 91 млн. грн.
За совершенное нарушение АМКУ оштрафовал пять компаний в общей сложности на 4 218 879 грн.

АМКУ обнаружил сговор при закупке труб

Вторым решением Комитет признал, что ООО «Торговая трубная компания» и ООО «Нефтесервис» совершили сговор при участии в торгах на закупку труб.
Закупку в 2025 году производило акционерное общество «Укргаздобыча». Ее ожидаемая стоимость составила 25997760 грн.
За это нарушение АМКУ оштрафовал две компании в общей сложности на 14 451 057 грн.

Компании лишаются возможности участвовать в торгах

В ходе расследования обоих дел Комитет установил обстоятельства, свидетельствующие в своей совокупности о совершении обществами антиконкурентных согласованных действий с целью устранения конкуренции между ними. Выявленные факты свидетельствовали о совместном и скоординированном поведении компаний во время подготовки и участия в торгах.
Указанные предприятия внесены в Сводные сведения об искажении результатов торгов.
Заказчик должен отказать в участии в процедуре закупки компаниям, если предприятие в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.
По материалам:
Finance.ua
ТендерГосзакупки
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