АМКУ оштрафовал КГГА и Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку — Finance.ua

АМКУ оштрафовал КГГА и Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку Сегодня 10:47 — Казна и Политика

АМКУ оштрафовал КГГА и Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку

Антимонопольный комитет оштрафовал КГГА и коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

АМКУ установил, что коммунальное предприятие воспользовалось монопольным положением при формировании расчета стоимости услуг по парковке на своих площадках, а КГГА, которая своим распоряжением утвердила тарифы, легитимизировала это нарушение.

Киевтранспарксервис с марта 2021 по январь 2022 имел монопольное положение на рынке предоставления услуг по пользованию муниципальными парковками в столице.

В плановую калькуляцию стоимости своих услуг коммунальное предприятие внесло статьи расходов:

обустройство парковки заездными карманами;

обязательные платежи 60%.

Однако все парковки Киевтранспарксервиса должны обустраиваться за счет коммунального предприятия.

Расчеты Киевтранспарксервис передал в КГГА, которая утвердила новый тариф на парковку в столице. Утверждение этого решения увеличило стоимость парковки в Киеве на 60% — 82,3%.

По результатам рассмотрения дела АМКУ обязал Киевтранспарксервис и КГГА в двухмесячный срок устранить нарушения.

В июле 2021 года антимонопольный комитет оштрафовал это предприятие на 2,6 млн грн за требование к победителям электронных аукционов за право размещения и обустройства парковок делать дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписание актов приема-передачи.

КП до сих пор не уплатило штраф за это нарушение и оспаривает решение АМКУ в судах.

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Економічна Правда По материалам:

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