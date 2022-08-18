АМКУ оштрафовал КГГА и Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку — Finance.ua
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АМКУ оштрафовал КГГА и Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку

Казна и Политика
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АМКУ оштрафовал КГГА и Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку
АМКУ оштрафовал КГГА и Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку
Антимонопольный комитет оштрафовал КГГА и коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
АМКУ установил, что коммунальное предприятие воспользовалось монопольным положением при формировании расчета стоимости услуг по парковке на своих площадках, а КГГА, которая своим распоряжением утвердила тарифы, легитимизировала это нарушение.
Киевтранспарксервис с марта 2021 по январь 2022 имел монопольное положение на рынке предоставления услуг по пользованию муниципальными парковками в столице.
В плановую калькуляцию стоимости своих услуг коммунальное предприятие внесло статьи расходов:
  • обустройство парковки заездными карманами;
  • обязательные платежи 60%.
Однако все парковки Киевтранспарксервиса должны обустраиваться за счет коммунального предприятия.
Расчеты Киевтранспарксервис передал в КГГА, которая утвердила новый тариф на парковку в столице. Утверждение этого решения увеличило стоимость парковки в Киеве на 60% — 82,3%.
По результатам рассмотрения дела АМКУ обязал Киевтранспарксервис и КГГА в двухмесячный срок устранить нарушения.
В июле 2021 года антимонопольный комитет оштрафовал это предприятие на 2,6 млн грн за требование к победителям электронных аукционов за право размещения и обустройства парковок делать дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписание актов приема-передачи.
КП до сих пор не уплатило штраф за это нарушение и оспаривает решение АМКУ в судах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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