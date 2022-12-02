АМКУ оштрафовал две компании более чем на 30 миллионов за сговор на торгах — Finance.ua

АМКУ оштрафовал две компании более чем на 30 миллионов за сговор на торгах Сегодня 07:45 — Казна и Политика

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовала на 30,134 млн грн ООО «Самборский радиозавод «Сигнал» и ООО «Торговый дом Львовского электролампового завода «Искра» за сговор на торгах по продаже государственного пакета акций АО «Тернопольский радиозавод «Орион».

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины признала действия ООО «Самборский радиозавод «Сигнал» и ООО «Торговый дом Львовского электролампового завода „Искра“ нарушением Закона Украины „О защите экономической конкуренции“ в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. За нарушение законодательства на компании наложены штрафы на общую сумму 30 133 600 грн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при рассмотрении дела АМКУ установил, что ООО «Самборский радиозавод «Сигнал» одержал победу не конкурентным путем, а благодаря тому, что предварительно согласовал условия участия в аукционе с другим его участником — ООО «Торговый дом Львовского электролампового завода «Искра». Благодаря этому конкуренция между ними была устранена.

Торги по продаже акций проводили региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Тернопольской области в 2018 году. Тогда стартовая цена продажи составляла 24 885 870,00 грн (без НДС).

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Укрінформ По материалам:

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