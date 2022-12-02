АМКУ оштрафовал две компании более чем на 30 миллионов за сговор на торгах — Finance.ua
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АМКУ оштрафовал две компании более чем на 30 миллионов за сговор на торгах

Казна и Политика
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Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины оштрафовала на 30,134 млн грн ООО «Самборский радиозавод «Сигнал» и ООО «Торговый дом Львовского электролампового завода «Искра» за сговор на торгах по продаже государственного пакета акций АО «Тернопольский радиозавод «Орион».
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины признала действия ООО «Самборский радиозавод «Сигнал» и ООО «Торговый дом Львовского электролампового завода „Искра“ нарушением Закона Украины „О защите экономической конкуренции“ в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. За нарушение законодательства на компании наложены штрафы на общую сумму 30 133 600 грн», — сказано в сообщении.
Отмечается, что при рассмотрении дела АМКУ установил, что ООО «Самборский радиозавод «Сигнал» одержал победу не конкурентным путем, а благодаря тому, что предварительно согласовал условия участия в аукционе с другим его участником — ООО «Торговый дом Львовского электролампового завода «Искра». Благодаря этому конкуренция между ними была устранена.
Торги по продаже акций проводили региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Тернопольской области в 2018 году. Тогда стартовая цена продажи составляла 24 885 870,00 грн (без НДС).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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