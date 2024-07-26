АМКУ опубликовал условия, при которых международный инвестор CRH сможет приобрести два цементных завода — Finance.ua

АМКУ опубликовал условия, при которых международный инвестор CRH сможет приобрести два цементных завода Сегодня 13:39

АМКУ опубликовал условия, при которых международный инвестор CRH сможет приобрести два цементных завода, Getty Images

Антимонопольный комитет Украины рассмотрел предложения одного из крупнейших в мире производителей строительных материалов CRH по условиям покупки двух цементных заводов Buzzi.

Об этом говорится на сайте АМКУ

Что об этом известно

АМКУ рассматривал заявление CRH с сентября 2023 года, это второе по размеру инвестиционное соглашение с начала полномасштабного вторжения.

Итальянская компания Buzzi, через дочернюю «Дикергофф цемент Украина», владеет «Волыинь-цемент» и «Югцемент», которые находятся на Ровенщине и Николаевщине.

АМКУ опубликовал на сайте условия, при которых состоится сделка. Так, компания обязуется в течение 9 месяцев момента заключения сделки передать 25−28% акций ЧАО «Дикергофф цемент Украина» независимому инвестору. Ожидается, что таким инвестором станет Европейский банк реконструкции и развития. поскольку в декабре 2023 года CRH подписала мандатное письмо с Европейским банком реконструкции и развития о совместной готовности инвестировать в украинские заводы Дикергофф.

Читайте также АМКУ разрешил покупку lifecell французскому миллиардеру

Кроме того, согласно публикации АМКУ, CRH не только обеспечит независимый контроль над заводами, но и сохранит производственные мощности заводов, гарантирует равные условия и рыночные цены для потребителей цемента, а также будет обязана регулярно отчитываться АМКУ, в частности об объемах производства продукции и поставках ее на рынок Украины.

Ожидается, что CRH будет инвестировать в приобретенные заводы, расширяя и модернизируя их производственные мощности, сохранять рабочие места и улучшать условия труда для сотрудников.

Что это даст

В общей сложности 90% стройматериалов, необходимых для восстановления Украины, могут быть произведены на внутреннем рынке. Это подчеркивает Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«Если использовать продукцию отечественного производителя, Украина получит валовую прибавочную стоимость на 21 млрд долларов. Однако уже сейчас ощущается дефицит многих строительных материалов, со временем потребности будут ощущаться все острее. Поэтому вопрос привлечения иностранных инвестиций должен быть приоритетным для Украины», — подчеркнула Шуляк.

После сокращения из-за начала полномасштабного вторжения в 2023 году производство цемента в Украине увеличилось и составило 7,4 млн тонн. Однако, как отмечает Павел Качур, глава Ассоциации «Укрцемент», на пике восстановления Украине понадобится около 14 млн тонн продукции в год.

Для этого нужно уже сейчас привлекать инвестиции и модернизировать украинские предприятия. Украина как государство должно сделать это своим приоритетом, ведь от нашей политики в этой сфере зависит все послевоенное восстановление", — подчеркивает Качур.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.