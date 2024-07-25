АМКУ разрешил покупку lifecell французскому миллиардеру — Finance.ua

АМКУ разрешил покупку lifecell французскому миллиардеру Сегодня 17:45

Антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку французской DVL Telecom украинского оператора lifecell.

Об этом идет речь на сайте АМКУ.

25 июля АМКУ рассмотрел заявку по получению контроля компанией DVL Telecom над ООО «Глобал Билги», «Лайфселл» и «Укртауэр». По результатам заседания Комитет разрешил приобретение компаний.

DVL Telecom — это «дочка» французской инвесткомпании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю.

Справка Finance.ua:

В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева арестовал активы подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Среди них — мобильный оператор lifecell.

Согласно материалам дела, компания LetterОne Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова владеет 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings SARL.



В то же время уже через несколько дней суд уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается лишь доль, контролируемых российскими олигархами. То есть речь идет только о 19,8%, а не обо всем уставном капитале.



В марте 2024 года Антимонопольный комитет выявил основания для запрета на приобретение DVL Telecom, входящей во французскую группу NJJ, контроля над группой «Лайфселл».



Сообщалось, что сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года. Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, косвенно принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам.



В апреле lifecell обжаловал решение суда о замораживании доли Фридмана (19% акций) в компании.



Киевский апелляционный суд 16 апреля не отменил арест 100% корпоративных прав оператора вышек UkrTower, принадлежащего турецкому телеком-холдингу Turkcell. Через два дня состоялось второе заседание, на котором арест сняли.



Соглашение по покупке французским миллиардером Ксавье Ньелем провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia» и оператора lifecell принесет в страну 1,5 млрд долларов инвестиций.



Економічна Правда По материалам:

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