Американское правительство инвестировало в аграрный сектор Украины $100 млн — Finance.ua

Американское правительство инвестировало в аграрный сектор Украины $100 млн Сегодня 20:21 — Банковские металлы

В целях смягчения глобального кризиса продовольственной безопасности USAID уже вложило в украинский аграрный сектор $100 млн и стремится привлечь еще $150 млн инвестиций от других доноров, частного сектора и фондов, пишет agropravda.

До полномасштабного вторжения россии в Украину сельское хозяйство являлось основой украинской экономики: на него приходилось почти 20% ВВП государства и более 40% общих поступлений от экспорта. Война оказала серьезное влияние на мировые поставки продовольствия и ограничила доступ украинским фермерам к критически важным ресурсам (семена, удобрения, финансирование и топливо).

Чтобы обеспечить стабильные поставки семян украинским фермерам для посева в 2023 году и в дальнейшем, Corteva Agriscience будет увеличивать производство гибридных семян кукурузы и подсолнечника в регионе на 30% в течение следующих пяти лет.

Кроме Corteva в инициативе USAID и в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины украинскому агросектору помогают компании Bayer, Grain Alliance, Кернел, Нибулон, Maersk, а также Всемирный банк.

Благодаря проекту USAID около 29% зарегистрированных сельскохозяйственных предприятий (а это более 13 600 украинских фермеров) получили удобрения, средства защиты растений, а также финансовую помощь и доступ к новейшим агротехнологиям, что будет способствовать высокой урожайности и развитию украинской экономики.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.