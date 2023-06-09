Американское правительство инвестировало в аграрный сектор Украины $100 млн — Finance.ua
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Американское правительство инвестировало в аграрный сектор Украины $100 млн

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В целях смягчения глобального кризиса продовольственной безопасности USAID уже вложило в украинский аграрный сектор $100 млн и стремится привлечь еще $150 млн инвестиций от других доноров, частного сектора и фондов, пишет agropravda.
До полномасштабного вторжения россии в Украину сельское хозяйство являлось основой украинской экономики: на него приходилось почти 20% ВВП государства и более 40% общих поступлений от экспорта. Война оказала серьезное влияние на мировые поставки продовольствия и ограничила доступ украинским фермерам к критически важным ресурсам (семена, удобрения, финансирование и топливо).
Чтобы обеспечить стабильные поставки семян украинским фермерам для посева в 2023 году и в дальнейшем, Corteva Agriscience будет увеличивать производство гибридных семян кукурузы и подсолнечника в регионе на 30% в течение следующих пяти лет.
Кроме Corteva в инициативе USAID и в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины украинскому агросектору помогают компании Bayer, Grain Alliance, Кернел, Нибулон, Maersk, а также Всемирный банк.
Благодаря проекту USAID около 29% зарегистрированных сельскохозяйственных предприятий (а это более 13 600 украинских фермеров) получили удобрения, средства защиты растений, а также финансовую помощь и доступ к новейшим агротехнологиям, что будет способствовать высокой урожайности и развитию украинской экономики.
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По материалам:
Finance.ua
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