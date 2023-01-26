Американский технологический стартап создал батарею, работающую от проточной морской воды — Finance.ua

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Американский технологический стартап создал батарею, работающую от проточной морской воды

Технологии&Авто
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Американский технологический стартап создал батарею, работающую от проточной морской воды
Американский технологический стартап создал батарею, работающую от проточной морской воды
Базирующийся в США технический стартап Salgenx представил мощную батарею, работающую на возобновляемых источниках энергии. Все, что нужно — проточная морская вода. Аккумуляторы подходят как для автономной, так и для работы с солнечной или ветровой энергией.
Разработчики отмечают, что мощности таких батарей хватит для функционирования нефтяных скважин, освещения огромных по площади теплиц, а также для орошения крупных сельскохозяйственных угодий.
Производитель заявил, что батарея имеет плотность энергии 125,7 Вт-ч/л. Для работы зарядной установки нужны два больших резервуара, заполненные жидкими электролитами, один из которых соленая вода, а другой патентованный электролит. Жидкости циркулируют через электроды, регулирующие вход и выход электричества из батареи.
Масштаб раствора коррелируется — для этого можно добавлять больше электролитов и ставить дополнительные резервуары для них. Salgenx также предлагает энергетические решения в конфигурациях 250 кВт, 3 МВт-ч, 6 МВт-ч, 12 МВт-ч и 18 МВт-ч. В отличие от большинства окислительно-восстановительных батарей, «проточная» батарея не имеет мембраны.
«Отсутствие мембраны экономит большие начальные издержки на приобретение нужных материалов и техническое сервис установки», — разъясняют свое решение Salgenx.
Компания утверждает, что в настоящее время расходы составляют $5 за кВтч, а общая стоимость системы — $500 000. Ожидаемый срок службы батареи составляет более 25 лет, а эффективность приема-передачи электроэнергии — 91%. В настоящее время Salgenx разрабатывает технологию и продает лицензии сторонним производителям для коммерциализации своих технологических решений.
По материалам:
noworries
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