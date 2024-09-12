Американский Lucid показал своего самого дешевого соперника Tesla — Finance.ua

Американский Lucid показал своего самого дешевого соперника Tesla Сегодня 07:49 — Технологии&Авто

Американский Lucid показал своего самого дешевого соперника Tesla

Американский автопроизводитель Lucid показал свою самую дешевую модель для соперничества с Tesla. Конечно, это кроссовер. И, конечно, электрокар. Собственно, Lucid только EV и производит.

Новый кроссовер Lucid показали на первом фото. Это тизер, которым компания пытается подогреть интерес к новой модели. Имени у машины пока нет — по крайней мере, его не называют. Детали сообщает Motor1.

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Электромобиль Lucid получит базовую позицию в линейке и расположится ниже моделей Air и Gravity. Примерная цена — менее 50 000 долларов. Кроссовер Tesla Model Y — очевидный соперник.

Lucid Gravity — пока единственный кроссовер компании

На первом фото было показано не так много. Хотя уже можно с уверенностью сказать, что новинка дизайном очень отличается от Air и Gravity, выполненных в общей стилистике.

Никаких характеристик не дали. Но отметили, что благодаря собственной технологической экспертизе хотят предложить конкурентный запас хода меньшего по размерам и весу батарейного блока. Производство электрокроссовера обещают начать в 2026 году.

Обозреватель По материалам:

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