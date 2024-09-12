Американский Lucid показал своего самого дешевого соперника Tesla — Finance.ua
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Американский Lucid показал своего самого дешевого соперника Tesla

Технологии&Авто
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Американский Lucid показал своего самого дешевого соперника Tesla
Американский Lucid показал своего самого дешевого соперника Tesla
Американский автопроизводитель Lucid показал свою самую дешевую модель для соперничества с Tesla. Конечно, это кроссовер. И, конечно, электрокар. Собственно, Lucid только EV и производит.
Новый кроссовер Lucid показали на первом фото. Это тизер, которым компания пытается подогреть интерес к новой модели. Имени у машины пока нет — по крайней мере, его не называют. Детали сообщает Motor1.

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Электромобиль Lucid получит базовую позицию в линейке и расположится ниже моделей Air и Gravity. Примерная цена — менее 50 000 долларов. Кроссовер Tesla Model Y — очевидный соперник.
Lucid Gravity — пока единственный кроссовер компании
Lucid Gravity — пока единственный кроссовер компании
На первом фото было показано не так много. Хотя уже можно с уверенностью сказать, что новинка дизайном очень отличается от Air и Gravity, выполненных в общей стилистике.
Никаких характеристик не дали. Но отметили, что благодаря собственной технологической экспертизе хотят предложить конкурентный запас хода меньшего по размерам и весу батарейного блока. Производство электрокроссовера обещают начать в 2026 году.
По материалам:
Обозреватель
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