Американский банк Capital One покупает конкурента Discover за $35 млрд — Finance.ua

Американский банк Capital One покупает конкурента Discover за $35 млрд Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Американский банк Capital One покупает конкурента Discover за $35 млрд

Американский цифровой банк Capital One заключил соглашение с одним из крупнейших эмитентов кредитных карт Discover Financial Services о его приобретении в рамках сделки с акциями на сумму $35 млрд.

Банк стремится создать крупнейшую американскую компанию по выпуску кредитных карт, пишет Bloomberg.

Соглашение предусматривает, что акционеры Discover получат 1,0192 акции Capital One за каждую акцию Discover, являющуюся премией в размере 26,6%, исходя из цены закрытия Discover $110,49 на 16 февраля 2024 года.

По итогам закрытия акционеры Capital One будут владеть около 60% акций, а акционерам Discover будет принадлежать около 40% объединенной компании.

Соглашение планируется закрыть в конце 2024 или начале 2025 года после получения одобрения регулирующих органов и акционеров обеих компаний. Она может стать крупнейшим слиянием в мире в этом году, превзойдя приобретение компанией Synopsys, разработчика программного обеспечения Ansys Inc.

Capital One стремится создать крупнейшую американскую компанию по выпуску кредитных карт, чтобы на равных конкурировать с гигантами Уолл-стрит, такими как JPMorgan Chase.

Банки получают большие доходы от использования кредитных карт, ежегодно взимая миллиарды долларов в виде межбанковской комиссии. Эти комиссии устанавливаются компаниями, выпускающими карты, и оплачиваются продавцами, когда потребители совершают у них покупки с помощью этих карт.

Как владелец сети Discover Capital One сможет напрямую договариваться с продавцами о комиссионных сборах и других условиях для операций по картам, проходящим через ее сеть, составив серьезную конкуренцию Visa и Mastercard.

Capital One — американский банк, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая кредитные карты, депозитные счета, автокредиты, ипотечные кредиты и бизнес-банкинг.

Discover Financial Services — американская холдинговая компания по предоставлению финансовых услуг. Является одной из крупнейших компаний-эмитентов кредитных карт в США и мире.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.