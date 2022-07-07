Американским чиновникам запретили владеть криптовалютами, если они занимаются их регулированием — Finance.ua

Американским чиновникам запретили владеть криптовалютами, если они занимаются их регулированием Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Госслужащим США, владеющим криптовалютами, запретили работать над правилами регулировки.

Об этом Об этом предупредило Управление по этике правительства США (OGE) в своем новом уведомлении.

Логика властей понятна: если чиновник имеет цифровую валюту, он становится заинтересованным лицом. А значит, может лоббировать правила, которые повлияют на курс монеты.

Решение касается всех крипто-активов, в том числе стейблкоинов и валют, которые используются в облигациях штата или федеральных ценных бумагах.

Под новое ограничение попадают все правительственные служащие, включая сотрудников Белого дома, ФРС и Минфина.

При этом политикам не запрещено инвестировать в фонды, которые работают с блокчейн-стартапами, если сумма вложений не превышает $50 тыс.

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Несмотря на ряд ограничений, в целом США заметно прогрессируют в плане принятия криптовалют. У них уже наработан ряд законопроектов, есть планы по запуску CBDC и принятию стейблкоинов. Если все эти законы одобрят, США станут первой западной страной с полноценной регуляцией крипто-сектора.

На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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