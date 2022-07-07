В Бельгии предложили приравнять криптовалюты к ценным бумагам — Finance.ua

В Бельгии предложили приравнять криптовалюты к ценным бумагам Сегодня 10:16 — Финтех и Карты

Криптовалюты, чья эмиссия ограничена или которые преследуют инвестиционную цель, попадают под действие Закона о ценных бумагах. Такую классификацию предложило Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA).

Регулятор вынес на общественное обсуждение документ, разъясняющий, когда цифровые активы могут считаться инвестиционными инструментами. Консультации продлятся с 5 по 31 июля 2022 года.

В FSMA заявили, что решили внести ясность в этот вопрос в ожидании согласованного подхода со стороны Евросоюза. По мнению регулятора, классификация не распространяется на биткоин или Ethereum из-за отсутствия эмитента и «правовых отношений между двумя сторонами».

Ранее СМИ сообщили, что ЕЦБ обеспокоен разработкой криптовалютного регулирования отдельными странами до принятия единых правил ЕС.

В июле Совет Евросоюза и Европарламент предварительно согласовали положения законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Он описывает правила, распространяющиеся на эмитентов необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.

Напомним, представители Европейской партии зеленых и социалистов предложили распространить действие законов ЕС по борьбе с отмыванием средств на DeFi-сектор, в том числе NFT-платформы.

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Forklog По материалам:

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